Theresa May: “Het eerste wat mijn Philip deed was een glas whisky voor me uitschenken” mvdb

19 november 2018

17u43

Bron: Daily Mail 0 Theresa May heeft haar tumultueze Brexit-week overleefd. Een motie van wantrouwen binnen haar eigen Conservatieve Partij is vooralsnog uitgebleven. De krant The Daily Mail vroeg de Britse regeringsleider (62) hoe ze de slopende dagen zelf heeft beleefd. De mogelijke muiterij in eigen rangen bleek een kritiek punt. “Het eerste wat Philip (haar echtgenoot, red.) deed was een glas whisky voor me uitschenken.”

In het interview spreekt ze van “enkele heftige dagen” en steekt ze uitgebreid de loftrompet voor haar man. “Mijn steun en toeverlaat, mijn ‘rock’ (rots)”, klinkt het letterlijk, aldus May over haar man (61) met wie ze in 1980 in het huwelijksbootje stapte. Hij is actief in de financiële wereld. “Het is zeer belangrijk dat iemand klaarstaat om je te steun te geven wanneer het moet, iemand die niet betrokken is in het politieke wereldje”.



“Toen ik woensdagavond laat rond 23 uur terugkeerde naar het appartement, schonk Philip eerst een whisky voor me uit. Dat was het eerste wat hij deed. Een glas Welshe Penderyn-whisky, maar ik drink ook Schotse van tijd tot tijd.” In de uren daarvoor klonk berichtgeving over een Conservatieve vertrouwensstemming tegen het beleid van May steeds luider.



Het echtpaar May was net terug van Buckingham Palace waar ze kort het verjaardagsfeest voor de zeventigste verjaardag van kroonprins Charles had bijgewoond. Nog voor de nachtrust werd aangevat, maakte Philip nog een toast met gebakken bonen en tomatensaus voor zijn vrouw. “En hij deed de afwas.”



May gaat nog moeilijke tijden tegemoet. De bij de Britten slecht onthaalde deal moet nog langs het Britse parlement. Of het akkoord daar wordt goedgekeurd, is nog maar de vraag. Met een goedgekeurde deal, verlaten de Britten de Europese Unie op 31 maart 2019.