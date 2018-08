Theresa May gooit opnieuw de beentjes los Gunter Van Stappen

31 augustus 2018

08u17

Bron: VTM Nieuws 1

De Britse premier Theresa May heeft opnieuw haar ‘beste’ dansmoves laten zien. Tijdens een bezoek aan Kenia, dat deel uitmaakt van een officiële handelsmissie, gooide ze opnieuw de beentjes los. Eerder deze week toonde May haar vrolijkste kant ook al in Zuid-Afrika.

Bekijk ook: