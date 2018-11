Theresa May dreigt in parlement: “Mijn brexit of geen brexit” Simone van Zwienen

21 november 2018

14u59

Bron: AD 0 De Britse premier Theresa May dreigde vandaag in het Britse parlement dat er helemaal geen brexit meer komt als de parlementariërs haar brexitdeal niet steunen.

De afspraken die de regering van May in Brussel over de brexit tot dusver heeft gemaakt, lijken totaal niet op een meerderheid in het Lagerhuis te kunnen rekenen. Ze zouden zondagmorgen op een speciale EU-top ondertekend moeten worden, samen met ‘de scheidingsakte’ tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.



May gaat vanmiddag naar Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker in de hoop geschilpunten uit de weg te ruimen en bezwaren van Britse parlementariërs over de huidige tekst van het principeakkoord weg te nemen. Of dat nog mogelijk is moet de komende dagen blijken.

Grote geschillen

Juncker heeft een reis naar Spanje afgezegd om zich helemaal op de brexit te storten. Nog steeds zijn er grote geschillen over hoe de toekomstige handelsrelatie moet zijn. Ook wordt gesuggereerd dat de overgangsperiode voor het Britse afscheid van de EU tot eind 2022 verlengd moet worden.

Daarnaast is het volgens Britse media de vraag of de Britse wateren toegankelijk blijven voor Europese vissers en wat de positie van onder meer Gibraltar en Noord-Ierland na de brexit zal zijn.

May moet volgens Britse media op de valreep meer gedaan krijgen bij de EU. De onvrede over haar brexitbeleid is al lang groot binnen haar eigen Conservatieve partij, maar haar hoop dat er in andere partijen medestanders te vinden zouden zijn, lijkt te vervliegen.