Theresa May dreigt in onverwachte toespraak: "Geen deal is beter dan slechte deal" Nathalie De Bisschop TT kv

21 september 2018

15u34

Bron: VTM Nieuws, Belga 0 De Britse premier Theresa May bijt van zich af na brexitonderhandelingen en legt de bal in het kamp van de EU. "Wij hebben respect getoond tijdens de onderhandelingen, we verwachten hetzelfde in de plaats. Dat een voorstel gewoon in de vuilbak wordt gegooid, is onaanvaardbaar", zegt ze. Bovendien herhaalt ze dat "geen deal beter is dan een slechte deal".

"We zitten in een impasse", lichtte May toe na de informele top in Salzburg waar het veelbesproken Chequers-voorstel voor een zachte brexit naar de prullenmand werd verwezen. De Europese leiders beschouwden haar voorstellen als onwerkbaar. "We eisen respect van de Europese Unie, en onze voorstellen verwerpen zonder tegenvoorstel is onaanvaardbaar."

Ze herhaalde - en dreigt - dat "geen deal nog altijd beter is dan een slechte deal". De drie miljoen Europeanen die nu in het Verenigd Koninkrijk wonen moeten zich geen zorgen maken, vertelt ze. "Jullie zijn onze buren, wij willen jullie hier."

Grens tussen Noord-Ierland en Ierland zullen we nooit laten gebeuren. Dat is onaanvaardbaar. Theresa May

May voegde daar ook aan toe dat de inwoners van Noord-Ierland zich geen zorgen moeten maken over de mogelijkheid tot een muur tussen de twee landen. "Dat zullen we nooit laten gebeuren. Dat is onaanvaardbaar", zegt de Britse premier.

Ze bleef daarmee op haar standpunt over Noord-Ierland. May wil geen 'harde grens' tussen Noord-Ierland, een Britse regio, en de Ierse republiek en er mag zeker ook geen barrière komen tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk, bijvoorbeeld in een scenario waarbij Noord-Ierland in de douane-unie zou blijven. Maar de Britten kunnen niet uit de eenheidsmarkt stappen zonder ook de voordelen daarvan te verliezen, vindt de rest van de EU.

De twee opties die Europa aanbiedt - het Verenigd Koninkrijk dat deel blijft van de Europese Economische Ruimte en de douane-unie, of een basis-vrijhandelsakkoord - "zijn niet aanvaardbaar". De eerste optie "zou een aanfluiting zijn van het referendum" en het tweede brengt grenscontroles tussen Noord-Ierland en Ierland met zich mee. Volgens May zou geen enkele Britse premier zo'n controles ooit aanvaarden.

May herhaalde nog eens dat van een nieuw referendum geen sprake kan zijn. "Ik zal het resultaat van het referendum niet doen kantelen, noch het land opsplitsen."

Geen van beide zijden zou het onaanvaardbare mogen vragen van de andere. Theresa May

De toespraak kwam er daags de informele Europese top in Salzburg. Daar werd het plan van May, dat begin juni door de Britse regering was aangenomen op haar landgoed Chequers, nochtans als "onwerkbaar" beschouwd door Europees president Donald Tusk. De Europese staats- en regeringsleiders verwachten nieuwe voorstellen. Ze kreeg een deadline opgelegd tot midden oktober.

Die repliek van Tusk kon May duidelijk niet smaken. "Geen van beide zijden zou het onaanvaardbare mogen vragen van de andere." Of "in deze vergevorderde fase van de onderhandelingen is het onaanvaarbaar om eenvoudigweg de voorstellen van de andere partij te verwerpen, zonder uitleg of tegenvoorstellen". May wil van de EU horen wat de echte problemen dan wel zijn. Tot dan is volgens de Conservatieve premier geen vooruitgang mogelijk.

Daling Britse pond

Het Britse pond kreeg vandaag een tik, vooral na de speech May. Het pond ging in aanloop naar de speech van May al omlaag, maar zakte tijdens de toespraak verder weg ten opzichte van de dollar en de euro.