Theresa May dan toch op weg naar Straatsburg kg jv

11 maart 2019

16u23

Bron: Belga 0 De Britse premier Theresa May vliegt vanavond naar Straatsburg, waar deze week het Europees Parlement in plenaire zitting bijeenzit. May zal proberen om met Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en Europees hoofdonderhandelaar Michel Barnier een akkoord te bereiken over de brexit. Dat heeft de Ierse minister van Buitenlandse Zaken Simon Coveney bekendgemaakt en een woordvoerder van Downing Street 10 heeft het bevestigd.

Morgen stemt het Britse parlement voor de tweede keer over het brexitakkoord dat May in november met de Europese Unie sloot. Nadat de parlementsleden de tekst in januari met een overweldigende meerderheid hadden verworpen, trok May terug naar Brussel. Daar hoopte ze een paar concessies in de wacht te slepen die het parlement ervan moeten kunnen overtuigen het akkoord alsnog goed te keuren.



Het belangrijkste struikelblok is zoals bekend de 'backstop' voor de grens tussen Noord-Ierland en de Ierse republiek.

Muurvast

De gesprekken tussen Londen en Brussel leverden tot nu niets op en het ziet er - daags voor alweer een cruciale stemming - niet goed uit voor May. De Britse premier moest vanochtend nog toegeven dat de impasse compleet is.



Het was dan ook verrassend dat de Ierse minister Coveney vanmiddag in Dublin zei dat May in de loop van de avond naar Straatsburg vliegt om te proberen om alsnog een doorbraak te bereiken. "Als dat al mogelijk is", voegde Coveney er meteen aan toe. Het kabinet van May wil voorlopig niet bevestigen dat de premier nog reisplannen heeft.

Deal of uitstel?

Vanavond nog zal de regering de precieze motie waarover wordt gestemd in het parlement indienen en de stemming van morgen zal dan ook gewoon doorgaan, bevestigde staatssecretaris Robin Walker vandaag in het parlement.



Als het brexit-akkoord bij die stemming verworpen wordt, zal het parlement vervolgens gevraagd worden of het dan een ‘no deal’ verkiest. Die stemming moet woensdag plaatsvinden. Is dat niet het geval, dan zal het parlement donderdag mogen stemmen over een “tijdelijk, beperkt” uitstel van de brexit.

Walker zette de zaken nog eens op scherp: het Lagerhuis moet morgen beslissen of ze het brexit-akkoord steunen of “uitstel riskeren dat nog voor maanden discussie en onzekerheid kan zorgen”.

Bekijk ook: