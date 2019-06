Theresa May blijft parlementslid na haar ambtstermijn ADN

12 juni 2019

17u09

Bron: Belga 0 De Britse premier Theresa May blijft parlementslid in het Britse Lagerhuis eens ze Downing Street 10 volgende maand verlaten zal hebben. Dat heeft ze aan haar collega's laten weten. May werd verkozen als parlementslid voor het kiesdistrict Maidenhead.

Theresa May kondigde eind mei haar ontslag als partijleider van de Britse Tories en eerste minister aan, nadat ze het brexitakkoord dat ze met de Europese leiders had gesloten maar niet door het Britse parlement goedgekeurd had gekregen. Ze blijft nog waarnemend premier tot de Conservatieve partij een opvolger heeft aangeduid, vermoedelijk ergens tussen half en eind juli.

Maar May verdwijnt daarna niet uit de politiek. "Ik zal hier blijven en ik zal parlementslid blijven voor mijn kieskring", verklaarde ze vandaag. May raakte al in 1997 verkozen voor het district Maidenhead.



De Conservatieve parlementsleden stemmen morgen voor het eerst over een mogelijke opvolger voor May. Ze hebben de keuze tussen tien officiële kandidaten. De volgende dagen wordt het veld verder uitgedund tot er twee kandidaten overblijven. De 125.000 leden hebben dan het laatste woord.

Meer over Theresa May

politiek