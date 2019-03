Theresa May bezoekt Salisbury jaar na zenuwgasaanval ttr

04 maart 2019

16u23

Bron: belga 0 De Britse premier Theresa May heeft vandaag de Engelse stad Salisbury bezocht. Daar werden precies een jaar geleden de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia vergiftigd met zenuwgas, een aanval die werd toegeschreven aan Rusland.

May noemde het jubileum "een belangrijke mijlpaal voor Salisbury, omdat het uit de schaduw treedt van het gebruik van chemische wapens". Sergej en Joelia Skripal werden op 4 maart 2018 vergiftigd met novitsjok, een uiterst giftig goedje dat stamt uit de tijd van de Sovjet-Unie. Ze overleefden de aanval, maar hun medische toestand is nog altijd onduidelijk.

Salisbury is sinds vrijdag officieel veilig verklaard en vrij van het gif novitsjok na een grote schoonmaakoperatie. Op twaalf plekken in de stad, onder andere in het woonhuis van de ex-spion, werden schoonmaakoperaties uitgevoerd waarbij ongeveer achthonderd militairen betrokken waren, aldus Britse media. De angst voor een mogelijke besmetting van andere plekken met het onzichtbare zenuwgas had een negatieve impact op het lokale toerisme, de winkels en de restaurants.

Onderzoek

In juni vorig jaar raakte ook Charlie Howey en zijn partner Dawn Sturgess vergiftigd, nadat ze een parfumflesje hadden gevonden dat blijkbaar werd gebruikt om het zenuwgas in te bewaren. Sturgess stierf kort daarna. Rowley werd in juli uit het ziekenhuis ontslagen, maar heeft nog steeds gezondheidsproblemen.

"Ik ga eerlijk zijn, dit onderzoek en de daaropvolgende, tragische dood van Dawn Sturgess in Amesbury een paar maanden later, heeft ons getest tot het uiterste", zei Kier Pritchard, korpschef van de Wiltshire Police, vandaag in een verklaring. Tegelijk noemde hij 2018 een jaar van "bijzondere saamhorigheid".

Verdachten

De Britse overheid stelt Moskou verantwoordelijk voor de aanval. De twee Russische hoofdverdachten, Aleksandr Petrov en Roeslan Bosjirov, vertelden later aan de Russische staatszender RT dat ze “als toerist” in Salisbury waren, onder meer om de kathedraal te bezoeken.

Het onderzoekscollectief Bellingcat identificeerde ook een derde Russische agent, die vermoedelijk betrokken was bij de feiten. De man, die internationaal de naam Sergey Vyachaeslavovich Fedotov hanteert, “is in feite Denis Vyacheslavovich Sergeev, een hooggeplaatste GRU-officier en een alumnus van Ruslands Militaire Diplomatieke Academie”, aldus Bellingcat. Rusland ontkent elke betrokkenheid en zegt al zijn chemische wapens vernietigd te hebben.

