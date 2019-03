Theresa May beticht van "omkopen" van Labour-parlementsleden ADN

04 maart 2019

16u03

Bron: Belga 0 De Britse oppositiepartij Labour heeft premier Theresa May ervan beticht dat ze parlementsleden van Labour probeert "om te kopen" in ruil voor steun voor haar echtscheidingsakkoord met de Europese Unie. Steen des aanstoots voor de sociaaldemocraten is een fonds voor economisch achtergestelde gebieden dat May vandaag heeft gelanceerd en geld laat stromen naar door Labour gedomineerde kieskringen die voor de brexit hebben gestemd.

May presenteerde vandaag een "Stronger Towns Fund" van 1,6 miljard pond (1,8 miljard euro). Een eerste schijf van 1 miljard pond is bestemd voor gemeenschappen in het centrum en noorden van Engeland. Daar liggen vele kieskringen die in het referendum van 2016 voor de brexit hebben gestemd, én die in het Britse parlement vertegenwoordigd worden door een volksvertegenwoordiger van Labour.

May stelt dat het initiatief nodig was omdat de economische welvaart in Groot-Brittannië "oneerlijk verdeeld" is. "Gemeenschappen over het hele land hebben voor de brexit gestemd om uiting te geven aan hun verlangen om verandering te zien. Dat moet verandering ten goede zijn, met meer kansen en meer controle", zo lichtte de conservatieve premier haar plan toe.

“Wanhoop”

Maar oppositiepartij Labour heeft een andere lezing. "Dit fonds toont de wanhoop van een regering die zich moet verlagen tot het omkopen van parlementsleden" om het echtscheidingsakkoord te steunen, meent John McDonnell, die Financiën opvolgt in het schaduwkabinet van Labour. Als Engelse steden het moeilijk hebben, dan ligt dat volgens hem aan "een decennium van besparingen". "Geen brexit-omkoperij, maar investeringen waar die het meest nodig zijn", betoogt McDonnell.

In principe verlaat Groot-Brittannië de Europese Unie op 29 maart. In januari stemde een historisch grote meerderheid in het Britse parlement tegen het echtscheidingsakkoord dat May met de Europeanen had gesloten. Sindsdien is de premier op zoek naar meer steun in Westminster. Volgende week stemt het parlement immers opnieuw over het akkoord. In aanloop naar die stemming hoopt May van de Europeanen nog toegevingen te verkrijgen, met name over de omstreden backstop die grenscontroles op het Ierse eiland moet vermijden.