Theresa May begint aan haar laatste optreden als eerste minister AW

24 juli 2019

13u28

Bron: ANP 0 De Britse premier Theresa May heeft voor een laatste keer Downing Street 10 verlaten, en is rond 13 uur begonnen aan haar finale optreden in het Britse parlement als eerste minister. Ze zal een laatste vragenuurtje doorstaan en daarna naar koningin Elizabeth gaan om haar ontslag in te dienen.

May kreeg meteen aan het begin vragen over haar opvolger Boris Johnson. Ze verklaarde verheugd te zijn dat ze het stokje kan overdragen aan Johnson. Ze kreeg de lachers bij de oppositie op haar hand toen ze verkondigde dat Johnson een partijcollega is die de kiezers kan brengen wat ze willen en dat hij een goede Conservatieve partijcollega is die ook in haar kabinet heeft gediend. May en Johnson, die ontslag nam als minister, lagen de laatste tijd alleen maar met elkaar overhoop.



Na het ontslag van May zal Johnson bij de koningin op bezoek gaan om tot premier te worden benoemd. Die benoemde op zijn beurt Dominic Cummings alvast tot zijn adviseur. Cummings is de omstreden directeur van de officiële campagne voor de brexit ten tijde van het referendum in juni 2016. Dat is vernomen van een bron dichtbij het team van Johnson.



De methodes van het Vote Leave-kamp werden misleidend genoemd: ze zouden bedrieglijke slogans gebruikt hebben en met hun politieke propaganda op bepaalde beïnvloedbare doelgroepen gemikt hebben. Ook kreeg de Vote Leave-campagne een boete in juli 2018, omdat het toegelaten maximum voor uitgaven was overschreden en er in het geheim samengewerkt werd met een andere pro-brexit-campagne, iets wat verboden is volgens de Britse verkiezingsregels.

Meer over politiek

Dominic Cummings