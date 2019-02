Theresa May beducht voor nieuwe rebellie van harde brexiteers ADN

14 februari 2019

16u18

Bron: Belga 0 Het lijkt erop dat de Britse premier Theresa May rekening zal moeten houden met een nieuwe rebellie van harde brexiteers in het parlement, dat vanavond opnieuw stemt over het verdere verloop van de onderhandelingen over het Britse vertrek uit de Europese Unie.

Om 18.00 uur Belgische tijd stemt het House of Commons in Londen over een motie waarin de Conservatieve regering van May steun zoekt voor haar pogingen om het echtscheidingsakkoord met de Europese Unie te heronderhandelen. Dat akkoord over de boedelscheiding hadden de Britse parlementsleden vorige maand afgewezen.

Dubbel doel

In de motie streeft May een dubbele doelstelling na: ze belooft een alternatief te zoeken voor de gewraakte backstop die de herinvoering van grenscontroles op het Ierse eiland moet vermijden, en het scenario van een ongeordende brexit zonder akkoord op 29 maart af te houden.



Dat zijn ook de twee doelstellingen waarvoor eind januari in het House of Commons een meerderheid bestond. Maar de harde brexiteers onder de Conservatieven zijn niettemin ontstemd over de formulering van de motie.

Voor hen vormt een "no deal" geen catastrofe en het uitsluiten ervan zou enkel de onderhandelingspositie van May verzwakken. "Deze optie verwijderen zou de meest idiote strategie zijn", tweette Steve Baker van de European Research Group, een eurosceptische denktank die tientallen Conservatieve parlementsleden verenigt.

Ondergeschikt

Bij de opening van de zitting probeerde brexitminister Stephen Barclay dan ook de gemoederen te bedaren. Zo onderstreepte hij dat de niet-bindende motie ondergeschikt is aan de wet die de brexit vastlegt op 29 maart, en dat "no deal" dus wel degelijk een optie is. "De enige manier om dit te vermijden is een deal. De enige andere optie is het intrekken van artikel 50 (het artikel in het EU-verdrag dat het vertrek van een lidstaat regelt, nvdr)".

May heeft tot 26 februari de tijd om een nieuw akkoord met haar Europese gesprekspartners te forceren. Zoniet wordt er daags nadien opnieuw gestemd over de brexitkoers.

Amendementen

Intussen beschuldigt de socialistische oppositiepartij Labour de regering ervan enkel maar tijd te rekken om de druk op het parlement te verhogen. Labour-leider Jeremy Corbyn diende dan ook een amendement in om de manoeuvreerruimte van May te beperken. Dat amendement wordt weinig kans toegedicht.

Naast het amendement van Corbyn selecteerde parlementsvoorzitter John Bercow nog twee andere amendementen voor een stemming. Die van de Schotse nationalisten van de SNP vraagt om uitstel van de brexit, die van het Conservatieve parlementslid Anna Soubry eist dat de regering de meest recente studies over de economische impact van een brexit zonder akkoord publiceert.