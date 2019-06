Théo had gedronken en moest bar verlaten, politie acht kans klein om vermiste Belg levend terug te vinden Delphine Vandenabeele Daimy Van den Eede

19 juni 2019

19u13

Bron: VTM NIEUWS 42 “De moed zinkt de politie in de schoenen nu er na 18 dagen nog geen spoor van Théo is”, zegt Cathérine Moerkerke die voor VTM NIEUWS in Byron Bay (Australië) is om de zoektocht naar de vermiste Belg te volgen. Heel veel vrijwilligers helpen Théo Hayez in Australië te zoeken, maar de politie begint pessimistischer te worden.

“Dit hebben we nog niet meegemaakt”, klinkt het bij de politie van Byron Bay. Volgens hen verdwijnen er wel vaker mensen in de regio waar ook Théo verdween, maar worden die mensen meestal na een paar dagen teruggevonden.

Gedronken

Cathérine kon in Australië praten met de uitbater van de bar ‘Cheeky Monkeys’. Daar ging Théo naartoe vlak voordat hij verdween. De uitbater van de bar vertelt aan Cathérine dat Théo stevig gedronken had die avond. Door het strenge beleid van de bar is hij daardoor de deur gewezen. Théo heeft de bar alleen verlaten. Wat daarna gebeurd is, is onduidelijk, want vanaf dan ontbreekt elk spoor.

Kritiek op hostel

Bovendien komt er intussen ook kritiek op de uitbaters van ‘WakeUp! hostel’, waar Théo verbleef toen hij verdween. Pas toen hij drie dagen na het moment waarop hij zou uitchecken nog altijd niet verscheen, sloeg men in de hostel alarm. De bagage van Théo bleef al die tijd gewoon op zijn kamer staan. Volgens de politie kan door het lange wachten belangrijke informatie verloren gegaan zijn.

