Théo (18) verdween een maand geleden in Australië: alle feiten op een rij

01 juli 2019

12u54

Het is een maand geleden dat de 18-jarige Théo Hayez uit Overijse verdween in de badplaats Byron Bay, aan de oostkust van Australië. Sindsdien wordt er intensief naar hem gezocht door de Belgische en Australische autoriteiten, met de hulp van lokale vrijwilligers. Hieronder een overzicht van de feiten.

Eind 2018

Théo Hayez komt aan in Australië met een ‘working holiday’-visum.

29 mei

Aankomst van Théo Hayez in Byron Bay, in de Australische deelstaat New South Wales. Zijn verblijf in hostel Wake Up! is voorzien tot 3 juni.

31 mei, 19.45 uur

Théo Hayez is te zien op de bewakingscamera van een drankwinkel, de Nothern Bottle Store, waar hij een aankoop doet. Hij is in het gezelschap van een jonge man, die ondervraagd werd door de politie tijdens het onderzoek maar nergens van verdacht wordt.

31 mei, 23 uur

Théo Hayez wordt voor het laatst gezien aan de uitgang van de nachtclub Cheeky Monkeys. Een bewakingscamera filmde hoe hij de plek verliet, terwijl hij bezig was met zijn smartphone. Hij werd gevraagd om de club te verlaten omdat hij te veel gedronken had, iets waar hij geen bezwaar tegen maakte.



1 juni, kort voor 2 uur

Het laatste signaal van de smartphone van de jonge Belg wordt opgevangen, niet ver van de vuurtoren van Byron Bay. Daarvoor had hij onder meer via WhatsApp nog contact met zijn naasten.

3 juni

Théo Hayez moest zijn kamer in Wake Up! verlaten om naar Melbourne te gaan, in de deelstaat Victoria, waar hij tien dagen later het vliegtuig naar België zou nemen. Hij daagde echter niet meer op. De hostel slaat niet meteen alarm.

6 juni

Pas nu wordt de verdwijning van Theo Hayez gemeld aan de Australische politie. Zijn persoonlijke bezittingen, inclusief zijn paspoort, worden in zijn hostelkamer gevonden.



Er wordt een opsporingsbericht verspreid in Australië, en er wordt gestart met een politieonderzoek met de ondersteuning van vrijwilligers, redders van Surf Life Saving en Marine Rescue. De politie vraagt om alle mogelijke informatie te melden.



Sinds 31 mei deed Théo Hayez geen financiële transacties meer.

8 juni

De Belgische ambassade in Canberra bevestigt in contact te staan met de Australische politie.

10 juni

De Australische politie verspreidt de beelden van de bewakingscamera aan de uitgang van Cheeky Monkeys, en vraagt om alle beelden die private bewakingscamera's filmden tussen 31 mei vanaf 23 uur en 1 juni om 4 uur.



Er wordt een crowdfundingsactie gestart om bij te dragen aan de verplaatsingskosten van Théo’s familie naar Australië. Het geld dat niet gebruikt wordt, wordt beloofd aan Belgische en Australische verenigingen voor vermiste personen.

12 juni

De Belgische federale politie verspreidt een opsporingsbericht.



De Australische politie zet drones en redders in tijdens de zoektocht aan Belongil Beach.

17 juni

Laurent Hayez, de vader van Théo Hayez, is in Byron Bay en spreekt in een gezamenlijke persconferentie met de politie zijn ongerustheid uit.



De vader roept berichtendienst WhatsApp op om mee te werken aan het onderzoek. Het bedrijf zegt hiertoe bereid te zijn, maar is beperkt in de toegang tot de data van de versleutelde gesprekken van Théo Hayez. Het kan enkel toegang krijgen tot informatie zoals een gebruikersnaam, het tijdstip waarop de gebruiker het laatst een bericht heeft gelezen, een IP-adres en andere basisinformatie.

De Australische politie verspreidt een nieuwe video van Théo Hayez, deze keer die van zijn bezoek aan de drankwinkel op de avond van 31 mei.



Detectives die gespecialiseerd zijn in moorden versterken het onderzoeksteam.

18 juni

Zoekacties worden gehouden aan de vuurtoren van Byron Bay, vooral om de telefoon van de jonge Belg te vinden. In de dagen worden ook duikers en klimmers ingeschakeld bij het politieonderzoek.

21 juni

De zoekacties van de Australische politie worden stopgezet tijdens het weekend, maar de vrijwilligers zoeken wel verder.

26 juni

Er wordt aangekondigd dat de België twee onderzoekers van de federale gerechtelijke politie van Halle-Vilvoorde en één van de cel vermiste personen naar Byron Bay stuurt.

28 juni

Het team van Belgische speurders komt aan in Byron Bay. Ze ontmoeten er hun Australische collega's en de familie Hayez, en zullen er deze week de Australische speurders helpen.