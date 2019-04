The day after: Frankrijk blijft niet bij de pakken zitten na brand in Notre-Dame

Felle brand in beroemde kathedraal na meer dan 9 uur geblust KV IB HAA ADN

16 april 2019

13u00

Bron: Le Figaro, BFM-TV, Le Parisien, Le Monde, Belga, ANP 2124 De zware brand die gisterenavond uitbrak in de Notre-Dame in Parijs is na meer dan negen uur volledig geblust. Bij de bluswerken raakten twee politieagenten en een brandweerman lichtgewond. Ondanks het instorten van de torenspits en een deel van het dak, wist de brandweer de stenen structuur van de eeuwenoude kathedraal samen met haar belangrijkste relikwieën en kunstschatten te redden. Er zijn wel “zwakke plekken” vastgesteld, vooral in het gewelf. President Macron belooft dat het monument snel heropgebouwd zal worden. Tal van donateurs hebben al financiële hulp aangeboden.

Een woordvoerder van de brandweer vertelde aan de Franse krant Le Figaro dat het vuur omstreeks 18.50 uur uitbrak op de zolder van de kathedraal.

Het historische monument wordt momenteel gerenoveerd. Volgens Le Figaro begonnen de stellingen omstreeks 19 uur in te storten. Het is vooralsnog onduidelijk of de renovatiewerken aan de oorzaak van de brand liggen.

Het gebouw werd geëvacueerd en er werd een grote veiligheidsperimeter ingesteld.

Het vuur breidt zich steeds verder uit. De brandweer heeft moeite om tot bij het vuur te geraken. Op dit ogenblik geraakt het bluswater amper tot bij het vuur. De torenspits van de kathedraal is ondertussen bijna helemaal in vlammen opgegaan en kan elk moment beginnen afbrokkelen.

De Parijse burgemeester Anne Hidalgo deelt op Twitter mee dat de brandweer het vuur onder controle probeert te krijgen en roept iedereen op om de veiligheidsperimeter te respecteren.

Un terrible incendie est en cours à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les @PompiersParis sont en train de tenter de maîtriser les flammes. Nous sommes mobilisés sur place en lien étroit avec le @dioceseParis. J'invite chacune et chacun à respecter le périmètre de sécurité. pic.twitter.com/9X0tGtlgba Anne Hidalgo(@ Anne_Hidalgo) link

De Notre-Dame, een kathedraal in vroege gotische stijl, is tussen 1163 en 1345 opgetrokken en is een van de beroemdste trekpleisters van Parijs.