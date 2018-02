Thalys-verdachte weer vrijgelaten: "Te weinig bewijzen" HA

16 februari 2018

17u59

Bron: Belga 0 De man die woensdag werd opgepakt in Frankrijk op verdenking van betrokkenheid bij de aanslag op de Thalys in 2015 is weer vrijgelaten. Er zijn te weinig bewijzen om de betrokkenheid van de 36-jarige Marokkaan te kunnen aantonen, klinkt het.

De man, die in Spanje woont, werd woensdag gearresteerd in een treinstation in Frankrijk tijdens een operatie van de Spaanse en Franse politie. Volgens het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken was de dertiger onderweg naar België.

Onderzoek van de Spaanse politie toonde aan dat de gearresteerde verdachte "had samengewerkt met de cel die de aanslag op de Thalys had beraamd". "Met name door logistieke steun te verlenen door het overbrengen van meerdere van zijn leden naar de Europese Unie, of door hen voertuigen ter beschikking te stellen", meldde het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken na de arrestatie.

Na 48 uur gevangenschap is de man nu weer op vrije voeten. "Er zijn in dit stadium van het onderzoek te weinig bewijzen die zijn betrokkenheid aantonen", aldus een gerechtelijke bron.

Op 21 augustus 2015 opende de Marokkaan Ayoub El Khazzani in de Thalys van Amsterdam naar Parijs, kort nadat de trein Frankrijk was binnengereden, het vuur met zijn kalasjnikov. De "jihadist" verwondde twee reizigers, alvorens drie Amerikaanse soldaten met verlof hem overmeesterden.

El Khazzani had gehandeld op bevel van Abdelhamid Abaaoud, het veronderstelde brein van de terroristische aanslagen in Parijs op 13 november 2015.