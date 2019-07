Thalys-terrorist: “Die glimlach blokkeerde me, ik kon niet schieten” mvdb

02 juli 2019

18u54

Bron: France Inter 0 Heeft een glimlach ertoe geleid dat terrorist Ayoub el-Khazzani zijn binnengesmokkelde kalasjnikov en automatisch pistool niet kon leegschieten in de Thalys-trein, nu bijna vier jaar geleden? Dat beweert de man althans zelf, meldt France Inter. De radiozender kon een verhoor met de terreurverdachte inkijken. De aanslag op de hogesnelheidstrein met 554 reizigers op 21 augustus 2015 werd op het nippertje verijdeld door drie jonge Amerikanen aan boord.

De man verklaarde in november 2017 al “dat hij in laatste instantie niet in staat was om mensen te doden.” In het door France Inter bekeken videoverhoor vanuit de Parijse gevangenis waar de terreurverdachte in voorarrest zit, beschrijft hij het moment nader.



De terrorist laadde op het toilet zijn binnengesmokkelde kalasjnikov en een automatisch pistool en stapte vanuit de gang naar de twaalfde wagon. Op dat ogenblik keek een van de drie Amerikanen (waaronder twee militairen, red.) hem aan. “’Hij’ (een van de Amerikanen) glimlachte naar me. En omdat hij naar me had gelachen, blokkeerde ik. Ik kon niets doen”, verklaarde el-Khazzani (29) aan de onderzoeksrechter.

Het lijkt erop dat de Amerikaan in kwestie in allereerste instantie nog niet doorhad dat El-Khazzani gewapend was en op het punt stond om zijn laders leeg te schieten op onschuldige treinreizigers. Dat moet snel zijn veranderd. Ayoub gaat verder: “Ik zag hoe hij zijn hoofd uitstak. Zijn blik verlamde me. Ik kon geen mensen doodschieten. Ik stond van kop tot teen te trillen en heb me laten overmeesteren.”

Het kwam nog tot een schermutseling waarbij el-Khazzani enkele schoten afvuurde. Een van de Amerikanen raakte daarbij gewond. Dat belette hem niet om samen met zijn twee vrienden de terrorist in bedwang te houden. Ook een Britse toerist hielp hen daarbij.

In het uitgelekte verhoor wijst el-Khazzani naar Abdelhamid Abaaoud als organisator. Deze twintiger uit Molenbeek sloeg enkele maanden later toe bij de Parijse aanslagen van 13 november 2015. Hij was niet alleen het vermeende brein, maar nam ook actief deel aan het bloedbad en overleed enkele dagen later bij de politiebestorming van het appartement waar hij zich verschuilde.

Volgens de terreurverdachte leverde Abaaoud de wapens en moest hij aan boord van Thalys 9364 specifiek uitkijken naar Amerikaanse toeristen. El-Khazzani ging in Brussel-Zuid aan boord en sloeg - op vraag van Abaaoud - een half uur later toe, toen de trein net op Frans grondgebied reed. Het proces tegen de terreurverdachte start binnen het jaar, aldus nog France Inter.