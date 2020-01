Thalys stilgezet op Rotterdam Centraal nadat man ‘Allahu Akbar’ roept Redactie Rotterdam

08 januari 2020

10u06

Bron: AD.nl 6 De Thalys van Amsterdam naar Parijs is vanochtend stilgezet in Rotterdam vanwege een man die zich agressief gedroeg. De 28-jarige man riep volgens reizigers ‘Allahu Akbar’, waarna paniek uitbrak. Hij is door de Nederlandse politie opgepakt.

De man gedroeg zich in de trein agressief naar andere reizigers toe. Hij zou in ieder geval hebben geprobeerd iemand aan te vallen.

Toen hij ook nog eens ‘Allahu Akbar’ riep, brak er paniek uit. Mensen probeerden naar andere coupé’s te komen. Op het station Rotterdam Centraal werd hij ingerekend en naar het politiebureau gebracht. De man had geen wapens bij zich en er is niemand gewond geraakt. De politie doet verder onderzoek naar de zaak.



Het ging om de Thalys die om 06.15 uur vanuit Amsterdam was vertrokken en dus ook in Antwerpen en Brussel stopt. De trein kon na een halfuur weer verder richting Parijs.