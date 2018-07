Thaise voetballertjes wilden hun naam op rotswand schrijven als "initiatie" Joeri Vlemings

04 juli 2018

14u06

Bron: Sky News 5 De Thaise sjottertjes die vastzitten in het grottencomplex van Tham Luang Non, zijn naar binnen gegaan om een lokaal initiatieritueel uit te voeren. Dat zegt de Vlaamse duiker Ben Reymenants, die deelnam aan de reddingsoperatie. De kinderen moesten daarbij naar het einde van de tunnel waden, daar hun naam op de muur schrijven en weer zien buiten te geraken. Maar dat laatste lukte niet meer, omdat ze verrast werden door de zware regenval.

De twaalf spelers - allemaal tussen elf en zestien - waren samen met hun 25-jarige coach in de grotten afgedaald, blijkbaar als een soort van "initiatie". Maar door de overvloedige regen konden ze niet meer naar buiten. Er werd sinds vorige zaterdag 23 juni met alle mogelijke middelen en met man en macht gezocht naar hen. Na negen dagen werd het gezelschap uiteindelijk maandagavond dan toch gezond en wel teruggevonden.

Nu is het zaak om de jongens uit hun benarde positie te verlossen. Medisch personeel blaast verzamelen aan de ingang van het grottencomplex. Morgenvroeg zal er heel waarschijnlijk gepoogd worden op z'n minst enkele kinderen te bevrijden. Hen alle dertien tegelijk naar buiten laten komen, wordt heel moeilijk.

Het is nu gelukkig wel even gestopt met regenen en het waterpeil in de grotten is gedaald, maar vanaf vrijdag wordt er weer hevige regen verwacht. Als die situatie aanhoudt, zitten de jongens mogelijk nog maanden vast in de grot. Want dan moeten ze wachten tot na het regenseizoen om naar buiten te komen. Morgen is dus op dit moment de meest geschikte dag om ze eruit te proberen halen.

Ze zullen wel zelf goed moeten meewerken. De tieners en hun coach, van wie niemand kan zwemmen, kregen daarom al duiklessen. Het is afwachten hoeveel van hen het zullen aandurven om zich door de smalle doorgangen en door het water uit het grottencomplex te wurmen. De jongeren vastgespen aan de ervaren de duikers is, volgens de Vlaamse reddingsduiker Ben Reymenants, geen optie omdat er dan gevaar dreigt bij een mogelijke paniekaanval en omdat op sommige plaatsen er maar één persoon tegelijk doorkan.

Reymenants zei nog dat de jongens stabiel en mentaal fit zijn - dat lijkt ook zo op de videobeelden die ons bereiken - maar wel verzwakt zijn door een gebrek aan voedsel. Hun toestand was dan ook hachelijk. Hun enige zaklamp had het al begeven; ze bleven in leven door water van de grotmuren te drinken. Pas toen ze gelokaliseerd werden en konden worden bereikt, kregen ze weer eten te zien. Twee artsen van de Thaise Navy Seal kwamen al tot bij de voetbalploeg om ze weer aan te sterken.

Meer over Ben Reymenants