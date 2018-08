Thaise voetballertjes uit grot vandaag opnieuw naar school TTR

06 augustus 2018

12u24

Bron: ANP 0 Alle twaalf Thaise jongens die samen met hun coach ruim twee weken vastzaten in een ondergelopen grot, zitten sinds vandaag weer in de klas. De autoriteiten lieten weten dat de jongeren een hartelijke ontvangst kregen en dat ze de schooldag begonnen met gezamenlijke boeddhistische gebeden.

De afgelopen negen dagen hadden elf van de twaalf voetballers in een klooster doorgebracht. Dat deden ze onder meer om een duiker te eren die omkwam bij het redden van de jongens en om te verwerken wat ze hebben meegemaakt.

Zaterdag verschenen ze in het openbaar in oranje gewaden en met kaalgeschoren hoofden. De twaalfde voetballer ging niet in het klooster, omdat hij christen is. Hun coach blijft drie maanden in het klooster zitten.

De voetballers en hun coach kwamen eind juni vast te zitten in de Tham Luang-grot, in de noordelijke provincie Chiang Rai. Reddingswerkers haalden de laatste leden van het jeugdvoetbalteam op 10 juli uit de ondergelopen grot.