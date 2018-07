Thaise voetballertjes in tranen na horen van overlijden duiker Kees Graafland

15 juli 2018

16u01

Bron: AD 6 Tot gisteren kregen de twaalf geredde Thaise voetballertjes en hun coach niks te horen over het overlijden van een van de bij de reddingsoperatie betrokken duikers. Zo vertelde een tante van een van de jongens. Maar toen de groep het trieste nieuws dan toch vernam, volgden de tranen. En een indrukwekkend eerbetoon.

De 37-jarige Thaise duiker Saman Kunan, raakte bijna tien dagen geleden buiten bewustzijn toen hij zuurstoftanks aan het plaatsen was in de ondergelopen grotten langs de potentiële vluchtroute. Het voormalige lid van de Thaise elite-eenheid van de mariniers overleed, maar de operatie ging door. Uiteindelijk wisten de reddingswerkers de twaalf voetballertjes en hun coach bijna een week geleden uit het grottenstelsel te halen.



Een tante van een van de jongens, de 13-jarige Sompong 'Pong' Jaiwong, vertelde gisteren tegen het Britse The Sun dat de voetballertjes nog niet wisten dat een van de duikers die hen kwamen ontzetten het niet had overleefd. "De dokters zijn bang over het effect dat het op hen kan hebben. De jongens hebben hun smartphones moeten afgeven en mogen niet naar het nieuws kijken."

Tranen

Later gisteren kreeg het dertiental het trieste nieuws toch te horen, zo blijkt uit door het Thaise ministerie van Volksgezondheid vrijgegeven foto's. De jongens barsten in tranen uit. Ze bekijken een schets van de overleden marinier, schrijven naast zijn portret tal van boodschapjes en dankwoorden, en daarna buigen ze het hoofd, staand in een kring rondom de poster.

