Thaise voetballertjes en hun coach vertonen zich voor het eerst terug in het openbaar JL TTR

18 juli 2018

12u15

Bron: VTM Nieuws, Belga 6 Acht dagen na de gelukkige afloop van hun dramatische avonturen in een ondergelopen grot in Thailand mogen de twaalf jongens van een jeugdvoetbalteam terug naar huis. Dat deelden de autoriteiten op een persconferentie met het team vandaag in de povinciehoofdstad Chiang Rai mee. Sinds hun redding waren de jongers daar met hun trainer in een ziekenhuis ondergebracht. Ook de 25-jarige coach moet niet meer naar het ziekenhuis terug.

Het voetbalteam en hun coach raakte op 23 juni vast in een onder water gelopen grot in het noordelijke Tham Luang. De spectaculaire reddingsactie, waarbij honderden duikers waren betrokken, werd overal ter wereld met argusogen gevolgd. Op 10 juli werden de laatste jongens gered. Meteen na de reddingsactie werden alle jongens opgenomen in het ziekenhuis.

Goede gezondheid

De jongens verlieten vanmiddag het ziekenhuis. Ze stonden om 18.00 uur (13.00 uur Belgische tijd) de pers te woord. Op de persconferentie vertoonde het team zich voor het eerst terug in het openbaar. Als bewijs dat ze het weer goed maken, dribbelden de jongens met voetballen in de zaal. Volgens de artsen zijn ze na een verblijf van zeventien dagen in de grot gemiddeld weer drie kilogram bijgekomen.

De persconferentie werd door veel Thaise televisiezenders rechtstreeks uitgezonden. Aan het begin van de uitzendingen werd het Thaise nationaal volkslied gespeeld.

Volgens de artsen verkeren de jongens van 11 tot 17 jaar en hun coach in goede gezondheid. Tot nog toe waren er alleen beelden vanuit het ziekenhuis voorhanden, waar het team na de redding onder medische observatie stond.