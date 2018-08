Thaise voetballertjes en coach verlaten boeddhistisch klooster FT

04 augustus 2018

13u11

Bron: Belga 0 De Thaise voetballertjes die negen dagen lang vastzaten in een onderlopen grot, kunnen weer de draad van alledag oppikken. Ze verbleven na de hachelijke reddingsoperatie meer dan een week in een monnikenklooster. Ook die belevenis zit er nu op.

Om de duiker te eren die omkwam bij de reddingsoperatie in de Tham Luang-grot, trokken de twaalf voetballertjes en hun coach naar het klooster. “Ze zullen wanneer ze er klaar voor zijn allemaal als monnik in het klooster gaan, zoals de boeddhistische traditie het voorschrijft. Op die manier tonen ze de hoogste vorm van respect", klonk het toen bij een van de ouders. Ze zouden er bovendien alle tijd krijgen om hun opgelopen trauma te verwerken. Uiteindelijk heeft het team er negen dagen doorgebracht. De trainer van de jongens is er onder meer ingewijd als monnik. Hij woonde eerder al lange tijd als leerling in een klooster.

Intussen is ook begonnen met de bouw van een museum. Binnen vier tot vijf maanden hopen de Thaise autoriteiten het pand klaar te hebben dat aan het spectaculaire verhaal herinnert. De jongens, tussen elf en zeventien jaar, en hun coach kwamen vast te zitten in een grottencomplex in het uiterste noorden van Thailand nadat hevige regenval de ingang blokkeerde. Het duurde dagen voordat reddingswerkers hen vonden. Met een moeizame reddingsactie werden ze uiteindelijk allemaal levend en wel uit de grot gehaald.

Bij de ingang van de grot zal ook een beeld komen te staan van de duiker die om het leven kwam. De kunstenaar Chalermchai Kositpipat heeft het museum ontworpen en betaalt het ook. De kosten zijn omgerekend bijna 260.000 euro.