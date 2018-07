Thaise voetballers zijn gered, maar is hun trainer nu een held of een boosdoener? Bert Lanting

11 juli 2018

13u15

Bron: de Volkskrant 0 Alle twaalf Thaise jongens zijn gered uit de ondergelopen grot. Hun coach, een voormalige boeddhistische monnik, is nu onderwerp van een nationaal debat.

Was het een wonder, wetenschap of wat dan ook? Dat vroegen de Thaise marineduikers zich op hun Facebookpagina af nadat zij er dinsdag in waren geslaagd de laatste vier voetballers en hun trainer uit het ondergelopen grottencomplex Tham Luang te redden. In ieder geval was het een indrukwekkend staaltje van lef, doorzettingsvermogen en internationale samenwerking.

Liefst negentig duikers, de helft uit het buitenland, waren betrokken bij de riskante operatie om de twaalf jongens van het voetbalteam en hun coach Ekapol Chanthawong te redden uit de onder water gelopen grot waarin zij sinds 23 juni vastzaten. Toen Britse duikers hen begin vorige week ontdekten op een droge plek diep in de grot, werd er gespeculeerd dat ze wel maanden zouden moeten wachten tot het regenseizoen voorbij was en het water voldoende gezakt was om hen naar buiten te brengen.

Maar uiteindelijk kozen de autoriteiten er toch voor de jongens één voor één door duikers naar buiten te laten loodsen door de ondergelopen spelonken, die op sommige plaatsen nauwelijks een halve meter hoog waren. Hoe gevaarlijk de reddingspoging was bleek vorige week al, toen een Thaise oud-marinier omkwam toen onderweg zijn zuurstof opraakte.

Om te voorkomen dat de jongens, van wie de meesten zelfs niet konden zwemmen, onder water in paniek zouden raken en hun duikmaskers zouden afrukken, kregen ze vooraf kalmeringsmiddelen toegediend. Maar voorzover bekend verliep de operatie zonder al te veel problemen.



Drie dagen hadden de duikers nodig om de ‘Wilde Zwijnen’, zoals het voetbalteam heet, naar buiten te brengen door het bijna vier kilometer lange gangenstelsel dat op verscheidene plaatsen volstond met modderig water. Bij de laatste fase moesten ook een arts en drie mariniers die bij de jongens waren gebleven zich door de spelonken wringen op weg naar de uitgang.

Na opluchting volgen de twijfels

