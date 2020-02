Thaise soldaat steelt jeep en opent vuur op voorbijgangers: 25 doden, schutter uitgeschakeld KVDS HR NLA TTR KV

08 februari 2020

13u25

Bron: Reuters, BBC News, Belga, ANP 60 Een Thaise soldaat heeft een bloedbad aangericht in de stad Korat, ten noordoosten van Bangkok. De man zou volgens de politie een legerjeep gestolen hebben en het vuur geopend hebben op voorbijgangers. Volgens Thaise media zijn er zeker 25 dodelijke slachtoffers. Er vielen ook 34 gewonden. De dader hield zich steeds schuil in de kelder van een winkelcentrum, maar werd doodgeschoten door de veiligheidsdiensten.

De soldaat zou volgens de politie toegeslagen hebben op verschillende plaatsen in de stad, onder meer vlakbij een shoppingcenter. Lokale media toonden al beelden van de vermoedelijke dader, terwijl hij uit zijn wagen springt voor het shoppingcenter en het vuur opent.

Posts op sociale media lijken de schietpartij te tonen. Op de beelden zijn geweerschoten te horen en mensen te zien die dekking zoeken.

Een woordvoerder van het ministerie van Defensie verklaarde aan de BBC dat de 32-jarige sergeant Jakraphanth Thomma eerst zijn baas aanviel en drie mensen doodde op een legerbasis, waaronder zijn directe overste. Vervolgens stal hij zware wapens en reed hij met een, eveneens gestolen, legervoertuig naar het winkelcentrum. Onderweg zette hij zijn bloedbad verder en schoot onder andere op toevallige passanten nabij een boeddhistische tempel. Aangekomen in het winkelcentrum opende hij het vuur op het winkelend publiek. De politie bestormde het gebouw in een poging de schutter te overmeesteren. Een agent kwam daarbij om het leven.

De dader zond alles uit op Facebook Live. Die feed werd echter heel snel offline gehaald. De man nam ook een selfie met een geweer en schreef dat hij “zo moe” was. Tijdens de aanval postte hij op Facebook dat “de dood voor iedereen onontkoombaar is”, en vroeg hij “zal ik opgeven?”. Facebook heeft de account ondertussen verwijderd.

Over zijn motief is nog niets bekend. “We weten niet waarom hij dit gedaan heeft. Hij is blijkbaar gek geworden”, zei minister van Defensie Kongcheep Tantrawanit aan Reuters. Het motief van de dader is onbekend, maar volgens sommige media zou de man met zijn overste ruzie over geld hebben gehad.