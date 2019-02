Thaise prinses verontschuldigt zich na afgeketste kandidatuur voor premierschap ttr

13 februari 2019

08u34

Bron: belga 0 De Thaise prinses Ubolratana, de oudste zus van koning Maha Vajiralongkorn, heeft zich verontschuldigd voor het veroorzaken van "problemen". Vorige week kondigde ze verrassend aan dat ze kandidaat was om premier te worden, maar haar kandidatuur werd geweigerd. "Het spijt me dat mijn oprechte vastberadenheid om voor het land en zijn bevolking te werken problemen heeft veroorzaakt die vandaag de dag niet gebeurd zouden mogen zijn", aldus de 67-jarige prinses gisterenavond in een Instagrampost. Ze eindigde haar bericht met de hashtag #howcomeitsthewayitis.

De Thaise kiescommissie weigerde maandag Ubolratana's kandidatuur voor de verkiezingen van 24 maart. Dat worden de eerste verkiezingen in Thailand in acht jaar, en de eerste sinds de staatsgreep van 2014. De kiescommissie motiveerde haar beslissing niet. Maar algemeen wordt aangenomen dat die er kwam omdat de koning, enkele uren na de aankondiging van zijn zus vorige vrijdag, al verklaarde dat haar politieke plannen ongrondwettelijk en ongepast zijn.



De partij van de prinses bestaat uit bondgenoten van voormalig premier Thaksin Shinawatra. Waarnemers vermoedden lang dat de animositeit tussen de Shinawatra's en het paleis beëindigd was, maar de uitspraak van de koning spreekt dat duidelijk tegen. Ubolratana onderhoudt al langer een dichte vriendschap met de Shinawatra's.

Ontbinding

De verontschuldigingen van de prinses kwamen er enkele uren voor de kiescommissie het Grondwettelijk Hof gevraagd heeft de partij, Thai Raksa Chart, te ontbinden. De kiescommissie is van mening dat de kandidatuur van de prinses "vijandig is tegenover de grondwettelijke monarchie".

Volgens analisten zou een ontbinding van deze partij de heersende junta een extra voordeel kunnen geven bij de verkiezingen. De leider van die junta, Prayut Chan-o-Cha, is ook kandidaat-premier. Thaksin Shinawatra werd in 2006 van de macht verdreven en is vandaag in ballingschap. Hij hoopte met deze nieuwe partij terug te keren in de Thaise politiek. Als de partij inderdaad ontbonden wordt, dan kunnen de leiders een verbod krijgen om de volgende tien jaar politiek actief te zijn.

De prinses raakte haar titel kwijt toen ze in 1972 trouwde met een Amerikaan. Ze keerde in de late jaren negentig na haar scheiding terug naar Thailand. Hoewel ze haar titel nooit terugkreeg, wordt ze wel zo beschouwd door de bevolking in Thailand.