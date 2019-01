Thaise popster door het stof na dragen van T-shirt met hakenkruis David van der Heeden

28 januari 2019

Bron: AD.nl 0 Een zangeres van de Thaise popgroep BNK48 zorgde voor ophef, nadat ze vrijdag tijdens een show in Thailand een T-shirt met daarop een hakenkruis droeg. De Israëlische ambassade in Thailand reageerde geschokt. “Ze kwetst de nabestaanden van slachtoffers die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi’s werden vermoord”, klinkt het.

Terwijl gisteren wereldwijd herdenkingsceremonies ter nagedachtenis aan de ongeveer zes miljoen, veelal Joodse, slachtoffers van Hitlers vernietigingskampen, plaatsvonden, bood de Thaise popster Pichayapa ‘Namsai’ Nath haar excuses aan in een video op Instagram. “Ik droeg het T-shirt uit onwetendheid”, zei ze in tranen. “Vergeef het me alsjeblieft. Ik beloof dat dit nooit meer zal gebeuren.”

Het management van de Thaise popgroep liet weten dat Pichayapa "geschiedenislessen wil volgen, zodat dergelijke fouten niet meer zullen gebeuren."

Onwetendheid over Holocaust

De swastika wordt in Azië als symbool van geluk en voorspoed beschouwd. Onwetendheid over de Holocaust en de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog liggen er ten grondslag aan het gebruik van het symbool als decoratief element.



Sommige Thai reageren dan ook verrast op Pichayapa's bericht. “Ik ben veertig jaar oud en weet niets over dit onderwerp”, schrijft Prasit Rudeekriengkrai op Instagram. “Op school wordt ons alleen over Thailand en de oorlogen in Myanmar geleerd”, zo staat in een andere reactie bij het filmpje te lezen.

In het verleden waren er in Thailand verschillende incidenten waarbij studenten in toneelstukken en ceremonies nazisymbolen en -rituelen gebruikten. Zo kwam in 2011 een Thaise school in het nieuws, omdat studenten tijdens een parade naziuniformen droegen. Bangkoks prestigieuze universiteit Chulalongkorn moest zich in 2013 publiekelijk verontschuldigen, nadat studenten een levensgrote muurschildering van Hitler hadden gemaakt.