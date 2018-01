Thaise politie arresteert Japanse maffiabaas nadat foto's van zijn tatoeages viraal gaan PG

Bron: BBC 0 AFP De 74-jarige Shigeharu Shirai wordt ervan beschuldigd een rivaliserend bendelid te hebben vermoord. De 74-jarige Japanner Shigeharu Shirai werd deze week op vraag van Japan aangehouden door de Thaise politie. De man wordt in zijn thuisland verdacht van de moord op een rivaliserend bendelid.

Enkele foto's van zijn tatoeages terwijl hij schaak aan het spelen was, die hebben de Japanner de nek omgedaan. De maker van de foto's had geen enkel idee van Shirai's identiteit. De Facebookpost met de foto's ging al snel viraal, waardoor de aandacht van de Japanse politie getrokken was. Die vroeg Thailand om zijn uitlevering.

Shirai werd uiteindelijk aangehouden in Lopburi, iets ten noorden van Bangkok, officieel om visa-problemen. Hij zal nu worden uitgeleverd aan Japan, waar hij terecht zal staan voor een moord uit 2003, op een rivaliserend bendelid.

Yakuza

Shigeharu Shirai was lid van de zogenaamde Yakuza. Die maffia-achtige organisatie telt zo'n 60.000 leden in Japan. Hoewel ze niet verboden is, staat wel vast dat de organisatie haar inkomsten hoofdzakelijk haalt uit illegale activiteiten als drugshandel, prostitutie en gokken.

Dat de man lid was, blijkt alleen al uit zijn tatoeages, kenmerkend voor de Yakuza. Ook tonen foto's hoe een deel van zijn linkerpink ontbreekt, vaak een zelf-toegebrachte verwonding bij Yakuza-leden als boetedoening voor een fout.

EPA

REUTERS

REUTERS

EPA