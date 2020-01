Thaise olifanten houden stille mars voor Australië HLA

13 januari 2020

11u28

Bron: Reuters 0 Een groep Thaise schoolkinderen liep samen met olifanten een stille mars voor Australië en de wilde dieren die bedreigd worden door de bosbranden.

De olifanten werden tijdens de optocht vergezeld door schoolkinderen die foto’s omhoog hielden van de vernietigende branden in Australië. Daarmee willen ze aandacht vragen voor de miljoenen dieren die omkwamen in Australië. “Ik wil alle wilde dieren in Australië een hart onder de riem steken," vertelde Laksaporn Loetpiriyakamol, een leerling uit de lagere school tegen Reuters. “Alle dieren moeten volhouden, en ik hoop dat ze in Australië allemaal in leven blijven.”

Volgens het WWF zouden al zo’n 1,25 miljard dieren om het leven gekomen zijn door de bosbranden in Australië. Verschillende soorten zouden intussen met uitsterven bedreigd zijn.

(lees verder onder de foto)

Olifanten genieten een bijzondere status in Thailand. Als ‘nationaal dier' spelen ze een belangrijke rol in de geschiedenis en literatuur van het Aziatische land.

“De olifanten zijn erg verdrietig over wat hun neefjes in Australië meemaken,” zei Michelle Reedy, een Australische vrijwilligster in het Ayutthaya Elephant Palace & Royal Kraal. In dit park, op zo’n tachtig kilometer van de Thaise hoofdstad Bangkok, worden ‘gepensioneerde’ olifanten opgevangen en verzorgd. Er leven zo'n tachtig olifanten, in 2019 werden er vijf kleintjes geboren.