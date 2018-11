Thaise ministerraad keurt marihuanagebruik om medische redenen goed jv

13 november 2018

13u53

Bron: dpa 0 De Thaise ministerraad heeft de legalisering van medische marihuana goedgekeurd.

Het wetsontwerp staat de teelt, productie en consumptie van marihuana voor medische doeleinden toe.

Als het parlement de wet goedkeurt, wordt Thailand het eerste land in Azië dat medische marihuana legaliseert. Wanneer de wet in het parlement besproken zal worden, werd niet meegedeeld.

Nog vele stappen

"Dit is inderdaad een goed teken", reageert Rattapon Sanrak, het hoofd van Highland, een Thaise lobbygroep voor medische marihuana. "Maar er zijn nog veel meer stappen te zetten. Er blijven nog veel vragen onbeantwoord, zoals de vraag of dit meer in het voordeel zal spelen van buitenlandse bedrijven."

Marihuana zit momenteel in dezelfde categorie als opium in Thailand. Gebruikers kunnen er een jaar voor in de cel belanden, terwijl dat voor dealers kan oplopen tot 15 jaar.