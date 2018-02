Thaise miljonair doodt zeldzame zwarte panter en riskeert tot 20 jaar cel

06 februari 2018

Bron: ANP

De topman van een groot bouwbedrijf in Thailand, door Forbes ooit een van de rijkste mensen in het land genoemd, is gearresteerd voor het stropen van onder meer een zwarte panter in een nationaal park in het westen van het land. Dat hebben de autoriteiten vandaag meegedeeld.