Thaise man met corona spuwt treinreiziger in het gezicht en overlijdt zelf kort daarna William van Houte

04 april 2020

14u35

Bron: Metro 0 Een zeer beangstigende gebeurtenis in Thailand: op een treinstation in Bangkok heeft een oudere man een treinreiziger in het gezicht gespuwd. Vervolgens is de spuwer even later in een trein overleden. Toen zijn lichaam ontdekt werd, bleek dat hij besmet was met het coronavirus.



Het tafereel op het treinstation in de Thaise hoofdstad is vastgelegd op video. Op de beelden is een oudere man te zien met een wandelstok. Een mondkapje bungelt los aan zijn gezicht. De man strompelt richting de balie om een kaartje te kopen. Voor het loket staat een andere treinreiziger te wachten. De oudere man loopt richting de wachtende treinreiziger en spuugt hem in het gezicht.

Na het incident passeerde de oudere man nog een controlepost waar lichaamstemperaturen gemeten worden. Volgens de Britse krant ‘Metro’ stond de man daar te hoesten en moest hij overgeven. Toch heeft de Thai de trein nog gehaald.

Toen de trein enkele honderden kilometers verderop een stop maakte zakte de man in elkaar bij een toilet. Na zijn dood bleek uit een test dat hij besmet was met het coronavirus.

Door alle checks gekomen

Thakoon Intrachom, de directeur van de Thaise spoorwegen, is nu op zoek naar de man die bespuwd werd. “We hebben hem nog niet gevonden, hij moet zo snel mogelijk naar het ziekenhuis”, klinkt het.

Medisch personeel zegt dat de man net teruggekeerd was uit Pakistan met het vliegtuig. Op het vliegveld is hij gewoon door alle checks gekomen. Toen de man de trein wilde binnenstappen, bedroeg zijn temperatuur 36 graden. De man zat tijdens het incident in een coupé met 15 anderen. Elf mensen zijn uit voorzorg in quarantaine geplaatst, onder hen ook zeven leden van het treinpersoneel.

