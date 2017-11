Thaise koning ontslaat chef huishouding wegens 'kwaadaardig gedrag' TK

09u44

Bron: ANP 2 EPA Koning Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun De Thaise koning heeft het hoofd van de koninklijke huishouding de laan uitgestuurd wegens "extreem kwaadaardig gedrag". De man zou uit naam van de Thaise monarchie valsheid in geschrifte hebben gepleegd en belastingen hebben ontdoken.

Het ontslag is een nieuwe stap in de schoonmaakoperatie waarmee de nieuwe koning Maha Vajiralongkorn bezig is. Hij wil het paleis reorganiseren, inclusief de manier waarop de financiën worden gerund. Hij stuurt onder meer functionarissen weg die zich niet gedragen zoals er van hen verwacht wordt. In februari moest ook al een topmedewerker van het paleis vertrekken wegens "extreem kwaadaardig gedrag".

Maha Vajiralongkorn is de opvolger van de in oktober 2016 overleden koning Bhumibol.