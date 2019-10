Thaise koning ontslaat ‘bewakers koninklijke slaapkamers’ wegens overspel en “ongepaste handelingen” TT

30 oktober 2019

12u35

Bron: Belga, CNN 6 De Thaise koning Maha Vajiralongkorn heeft vier paleisambtenaren ontslagen, onder wie twee voor overspel en "uiterst kwaadaardig" gedrag. Twee luitenant-kolonels, paleiswachten van de koninklijke slaapkamers, zijn ontslagen wegens overspel en “ongepaste handelingen” die uitliepen op "uiterst kwaadaardig" gedrag. Wat ze exact hebben gedaan, is niet bekend.

Een tweede mededeling van het paleis beschreef het ontslag en de intrekking van de rangen en titels van twee andere paleismedewerkers. Een van hen was een voormalige bewaker van de koning, de andere was een vrouw die medeverantwoordelijk was voor de koninklijke honden en dieren. Zij werden ontslagen voor nalatigheid bij de vervulling van hun plichten en ongepast gedrag voor hun rangen en titels.

Een week geleden al werd de officiële maîtresse van de koning, Sineenatra Wongvajirabhakdi, ontslagen en werden haar militaire en koninklijke titels ingetrokken. Dat gebeurde volgens het paleis voor ontrouw aan de koning en omdat ze samenzwoer tegen de pas gekroonde koningin, om zelf koningin te kunnen worden. Ook zes andere paleisambtenaren werden vorige woensdag ontslagen voor "uiterst kwaadaardig" gedrag, een reden die de koning vaak aanhaalt bij ontslagen.



Sinds zijn troonopvolging in 2016 wil Vajiralongkorn meer controle uitoefenen over koninklijke financiën en sommige militaire eenheden. Hij ontsloeg al veel paleisambtenaren om de getrouwen van zijn vader te vervangen door personen die hemzelf trouw zijn.