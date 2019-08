Thaise koning ontfermt zich over dertien uitgemergelde Duitse doggen Tom Tates

21 augustus 2019

13u52

Bron: AD 3 De Thaise koning Rama X (67) heeft dertien uitgemergelde Duitse doggen ‘geadopteerd’ die recent zijn aangetroffen op het terrein van een verlaten hondenfokkerij. De ernstig ondervoede dieren, die amper op hun poten kunnen staan en vel over been zijn, werden maandag na een tip gered en in veiligheid gebracht door hulporganisatie Watchdog Thailand die zich inzet voor mishandelde of rondzwervende honden.

Watchdog Thailand liet vandaag in een statement op Facebook weten dat een vertegenwoordiger van het koninklijk huis in het Aziatische land contact heeft gezocht met de redders van de ernstig verwaarloosde doggen. “Rama X heeft zich het lot van honden erg aangetrokken en aangekondigd dat hij zich persoonlijk over de dieren zal ontfermen”, aldus de belangenclub. Wat de ‘koninklijke adoptie’ precies inhoudt, is onbekend. Waarschijnlijk zal de koning de broodmagere honden niet zelf in zijn paleis nemen, maar er wel voor zorgen dat het ze voortaan aan niets zal ontbreken. Thaise media verwachten dat de honden naar personeel van de koning zullen gaan.

De in totaal vijftien honden verbleven in een zwaar vervuilde kennel in de Thaise provincie Pathum Thani. De eigenaar van het bedrijf, een Thaise vrouw van middelbare leeftijd, heeft verklaard dat ze door persoonlijke omstandigheden met geen mogelijkheid meer voor de dieren kon zorgen. Ze raakte onlangs haar baan kwijt en scheidde van haar man, waardoor haar financiële situatie in korte tijd zo dramatisch werd dat ze geen eten meer kon kopen voor zichzelf en de doggen. Ze verzuimde, hopende op betere tijden, de hulpdiensten in te schakelen. Watchdog Thailand neemt haar dat zeer kwalijk.

Tijdens de inval in de doggenfokkerij werden niet alleen vijftien ernstig ondervoede honden aangetroffen, maar ook overleden exemplaren. Op het terrein werden de begraven restanten gevonden van een volwassen teefje en twee pups die recent de hongerdood stierven. Inmiddels is bij de politie aangifte gedaan van ernstige dierenmishandeling. De vrouw moet zich daar binnenkort bij een rechtbank voor verantwoorden. De geredde dieren zijn dankzij de inzet van lokale dierenartsen buiten levensgevaar. De verwachting is dat ze volledig zullen herstellen. Waar de twee doggen die niet door Rama X zijn aangenomen, worden ondergebracht is onbekend. De andere dertien zijn nu in de hoofdstad Bangkok.

