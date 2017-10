Thaise koning na jaar (bijna) begraven

20u00

Bron: vtmnieuws.be

0

Thailand neemt de komende dagen in vol ornaat afscheid van koning Bhumibol. Die overleed meer dan een jaar geleden. Morgen is de crematie maar de grootscheepse plechtigheden zijn vandaag begonnen en duren tot zondag. Om het in perspectief te plaatsen: de Thaise regering heeft 77 miljoen euro uitgetrokken voor de uitvaart.