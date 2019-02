Thaise koning is niet blij met politieke aspiraties van zijn zus: “Ongepast” Redactie

08 februari 2019

22u15

Bron: AD 0 De Thaise koning Maha Vajiralongkorn is niet blij met de politieke ambities van zijn zus, prinses Ubolratana. Die wil premier van Thailand worden en meldde zich als kandidaat voor de partij Thai Raksa Chart, die banden heeft met de populistische partij van de verdreven ex-premier Thaksin Shinawatra.

Maha noemt de actie van zijn zus, die bekend is als actrice en zangeres, “ongepast en onwettelijk”. Waarschijnlijk zullen haar kansen door de opmerkingen van de monarch slinken en aangenomen wordt dat haar kandidatuur wordt afgewezen door de kiescommissie. In Thailand zijn op 24 maart verkiezingen.



“Betrokkenheid van een hooggeplaatst lid van de koninklijke familie bij politiek, op wat voor manier dan ook, is een daad die in strijd is met de tradities, gewoonten en cultuur van het land en is daarom uiterst ongepast”, zegt de koning in een verklaring.

Afstand van titel

De 67-jarige Ubolratana, het oudste kind van de in 2016 overleden koning Bhumibol, deed in 1972 afstand van haar titel toen ze trouwde met een Amerikaan, die ze had ontmoet tijdens haar studie wiskunde en biochemie in de VS. In 1998 scheidde ze van hem en verhuisde terug naar Thailand. Daar kreeg ze weer de titel prinses.



Deskundigen verwachten dat het voor andere kandidaten moeilijk zal worden het tegen Ubolratana op te nemen. Thailand kent een strenge wet tegen majesteitsschennis, en hoewel Ubolratana daar niet onder valt, zal kritiek op haar toch kunnen worden gezien als kritiek op haar broer, de koning.



De prinses zegt zelf dat ze met haar kandidatuur haar burgerrecht uitoefent. “Ik heb mijn koninklijke titels afgezworen en als burger geleefd. Ik heb de nominatie van Thai Raksa Chart aanvaard omdat ik volgens de grondwet rechten en vrijheid heb, zonder privileges boven andere Thaise burgers", schrijft Ubolratana op Instagram.