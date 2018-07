Thaise kinderen in grot "niet klaar om te duiken", voetbalcoach biedt excuses aan kv

07 juli 2018

05u35

Bron: BBC, CBC, AP 0 De reddingsoperatie waarbij duikers de twaalf Thaise jongens en hun voetbalcoach die vastzitten in een ondergelopen grot in Thailand zullen proberen te bevrijden, staat voorlopig 'on hold'. De jongens zijn nog niet klaar om te duiken, zegt de gouverneur van de provincie Chiang Rai. De coach verontschuldigt zich ondertussen in een brief bij de ouders van de jongens.

De gezondheid van de meeste jongens is weer "normaal", deelde gouverneur Narongsak Osotthanakorn vrijdagavond mee. Ze stellen het wel en de kwaliteit van de lucht waarover ze momenteel beschikken is goed. Duikers proberen de kinderen ondertussen nog steeds duik- en ademhalingstechnieken bij te brengen.

Op de vraag of de reddingsoperatie vannacht van start zou gaan als het zou beginnen regenen, antwoordde hij echter negatief: "Nee, de jongens kunnen op dit ogenblik niet duiken".

Reddingswerkers hebben al meer dan honderd tunnels geboord, in de hoop de grot zo te kunnen bereiken. Achttien tunnels leken veelbelovend, de diepste reikt zo'n 400 meter ver, maar volgens Narongsak is het nog onduidelijk of de tunnel de jongens zal kunnen bereiken. Die bevinden zich naar schatting op zo'n 600 meter diepte.

Er wordt nog steeds gezocht naar de beste manier om de groep veilig naar buiten te krijgen. "We proberen het beste plan te bedenken, met minimaal risico, waarbij we proberen hen naar buiten te krijgen", aldus de gouverneur.

De voetbalcoach heeft ondertussen in een brief aan de ouders van de jongens zijn verontschuldigingen aangeboden. "Aan de ouders van alle kinderen. De kinderen stellen het momenteel goed. Het reddingsteam zorgt goed voor ons. Ik beloof dat ik zo goed mogelijk voor de kinderen zal zorgen. Ik wil iedereen bedanken voor alle steun en ik wil me bij de ouders verontschuldigen", schrijft hij in een brief die hij met de duikers meegaf.