Thaise kinderen in grot "niet klaar om te duiken", reddingswerkers boren gaten in bergwand om kinderen vanuit hoogte te bereiken

De reddingsoperatie waarbij duikers de 12 Thaise jongens en hun voetbalcoach die vastzitten in een ondergelopen grot zullen proberen te bevrijden, staat voorlopig 'on hold'. De jongens zijn nog niet klaar om te duiken, zegt VTM NIEUWS-reporter Birgit Herteleer vanuit Thailand. Reddingswerkers hebben intussen meer dan 100 gaten geboord in de bergwand boven de grot waar de voetballertjes en hun trainer al 14 dagen geblokkeerd te zitten. Ze hopen zo een alternatieve uitweg te creëren.

De gezondheid van de meeste jongens is weer "normaal", deelde gouverneur Narongsak Osotthanakorn gisteravond mee. Ze stellen het wel en de kwaliteit van de lucht waarover ze momenteel beschikken is goed. Duikers proberen de kinderen ondertussen nog steeds duik- en ademhalingstechnieken bij te brengen.

Regenen

Op de vraag of de reddingsoperatie vannacht van start zou gaan als het zou beginnen regenen, antwoordde hij echter negatief: "Nee, de jongens kunnen op dit ogenblik niet duiken".



Reddingswerkers hebben intussen ook al meer dan honderd tunnels geboord, in de hoop de grot langs boven te bereiken. "Maar we hebben hun positie nog niet gelokaliseerd", aldus de gouverneur van Chiang Rai en het hoofd van de crisiscel Narongsak Osottanakorn. 18 tunnels leken veelbelovend, de diepste reikt zo'n 400 meter ver, maar volgens Narongsak is het nog onduidelijk of de tunnel de jongens zal kunnen bereiken. Die bevinden zich naar schatting op zo'n 600 meter diepte.

Omdat het ook vandaag niet geregend heeft in het noorden van Thailand, stijgt de hoop wel dat de reddingswerkers de slachtoffers snel uit hun benarde positie zullen kunnen bevrijden. Ook omdat de kinderen nog in goede gezondheid zijn, zijn de omstandigheden voor een mogelijke evacuatie "zeer geschikt". Toch zijn nog steeds gesprekken aan de gang over hoe en wanneer de finale reddingsmissie gelanceerd zal worden. Eerder stelde de gouverneur al dat de jongeren mogelijk op verschillende momenten gered zouden worden. (lees hieronder verder)

De voetbalcoach heeft ondertussen in een brief aan de ouders van de jongens zijn verontschuldigingen aangeboden. "Aan de ouders van alle kinderen. De kinderen stellen het momenteel goed. Het reddingsteam zorgt goed voor ons. Ik beloof dat ik zo goed mogelijk voor de kinderen zal zorgen. Ik wil iedereen bedanken voor alle steun en ik wil me bij de ouders verontschuldigen", schrijft hij in een brief die hij met de duikers meegaf.

De jongens, die tussen 11 en 16 jaar zijn, hebben ook brieven geschreven die de reddingswerkers aan hun ouders hebben bezorgd. (lees hieronder verder)

De Thaise prins Dipangkorn Rasmijoti heeft dan weer een handgeschreven kaart naar de voetballers gestuurd, waarin hij - in het Duits - de reddingswerkers bedankt voor hun inspanningen om de slachtoffers te helpen. "Jullie moeten erg bang zijn, maar jullie waren altijd in mijn gedachten", schreef de 13-jarige prins ook. "Ik ben erg gelukkig dat jullie allemaal veilig zijn en in goede gezondheid verkeren."