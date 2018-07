Thaise jongens vragen in briefjes om niet te veel huiswerk en om voedsel jv

07 juli 2018

07u56

Bron: anp 0 De jonge Thaise voetballers die vastzitten in een ondergelopen grot hebben brieven verstuurd aan hun ouders en naasten. De coach van het voetbalteam heeft in een brief zijn excuses aangeboden aan de ouders, meldt BBC.

Het is de eerste keer dat ze contact kunnen leggen met hun ouders. In de brieven staat dat die zich geen zorgen moeten maken. "We zijn allemaal sterk." Ook vragen de jongeren om voedsel, waaronder gefrituurde kip en één vraagt zijn leraar om ze niet te veel huiswerk te geven.

De 25-jarige coach die met de twaalf spelers opgesloten zit, schreef aan de ouders dat alle kinderen het goed maken en ze goed worden behandeld door de reddingswerkers. "En ik beloof dat ik voor de kinderen zal zorgen zo goed als ik kan. Bedankt voor iedereen die hulp biedt." Tegelijk bood hij ook zijn excuses aan.

Het jeugdvoetbalteam verdween op 23 juni tijdens een bezoek aan het grottencomplex. Duikers vonden de groep pas deze week terug. Ze zitten vast op zo'n 4 kilometer van de ingang.

Meer over BBC

sport