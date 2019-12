Thaise ‘Jack The Ripper’ terug opgepakt voor moord op kamermeisje AW

19 december 2019

11u37 4 De Thaise seriemoordenaar Somkid Pumpuang (55) – ook bekend als ‘Jack The Ripper’ – is terug opgepakt. Hij bracht al wat tijd door in de gevangenis voor de moord op vijf vrouwen maar werd in mei vrijgelaten wegens goed gedrag. Kort na zijn vrijlating sloeg Pumpuang terug aan het moorden.

De 55-jarige Pumpuang wordt zeven maanden na zijn vrijlating alweer verdacht van de moord op een 51-jarige vrouw die als kamermeisje werkte in een hotel. De vrouw werd op 15 december dood teruggevonden met plakband om haar nek, en haar benen waren bij de enkels vastgebonden met de oplaadkabel van een mobiele telefoon.

Zelfde werkwijze

Pumpuang vermoordde in 2005 minstens vijf vrouwen, vier van hen waren masseuses en een ander slachtoffer werkte als zangeres in een nachtclub. Alle vrouwen kwamen op dezelfde manier om het leven, weet de Bangkok Post. Pumpuang had seks met hen, wurgde of verdronk hen en ging aan de haal met hun bezittingen.

Volgens de Thaise politie is de seriemoordenaar na zijn meest recente moord dan ook gevlucht met de roze motorfiets van het slachtoffer. Drie dagen later wist de politie de voortvluchtige man echter te vatten na een tip van een jonge student. Die had onmiddellijk de politie gebeld nadat hij ‘Jack The Ripper’ op de trein had herkend: “Het was eigenlijk mijn vriendin die zich zijn litteken herinnerde”.

Pumpuang zou de moord op het kamermeisje inmiddels bekend hebben, volgens de politieagenten. “Hij doodde het slachtoffer nadat ze ruzie hadden en hij de controle verloor. Vervolgens probeerde hij te ontsnappen.”

Jack The Ripper

De vijf eerdere slachtoffers werkten allemaal in de Thaise seksindustrie. Media in Thailand hebben de seriemoordenaar de bijnaam ‘Jack the Ripper’ gegeven, refererend aan een nooit geïdentificeerde man die in de negentiende eeuw in Londen prostituees verminkte en vermoordde.