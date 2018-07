Thaise grot kort na reddingsoperatie volgelopen met water SVM

11 juli 2018

08u33

Bron: AD/Belga 14 De redding van de Thaise voetballertjes is maar net goed gegaan: kort nadat de laatste kinderen en hun coach geëvacueerd waren, begaf een waterpomp het. Hierdoor steeg het water snel en werden enkele reddingswerkers bijna ingesloten.

De duikers waren na de redding van het voetbalteam nog in de grot bezig om hun apparatuur op te ruimen. Plots begon het water echter te stijgen in twee kamers die eerder leeggepompt waren. De reddingswerkers bevonden zich nog op anderhalve kilometer van de uitgang. Honderden duikflessen bleven achter in de grot.

De pomp had de afgelopen week continu aangestaan. Om de Thaise jongens uit de grot te redden, moesten er honderden miljoenen liters water weggepompt worden.

"Ze hebben elkaar als team geholpen"

De twaalf jongens en hun trainer verkeren in een zeer goede mentale gezondheid, laten artsen intussen weten. "Dit komt mogelijk omdat ze de hele tijd samen hebben doorgebracht als een team en elkaar geholpen hebben", aldus dokter Thongchai Lertvilairattanapong tijdens een persbriefing. "Ze verkeren allen in een goede fysieke gezondheid, zonder koorts of ernstige infecties. Slechts drie van hebben hebben een lichte longontsteking."

De jongens -allen tussen 11 en 16 jaar- en hun 25-jarige trainer moeten nog een week in het ziekenhuis blijven. Ze zullen dus niet kunnen ingaan op de uitnodiging van de FIFA om naar de finale van het WK te gaan kijken.

"Onmogelijke missie volbracht"

De dertien kwamen op 23 juni in de grot vast te zitten, nadat ze verrast werden door stijgende waterniveaus. De eerste vier jongens konden zondag bevrijd worden, gisteren en eergisteren volgde de rest.

Het hoofd van de reddingsoperatie Narongsak Osottanakorn verklaarde na de redding dat een "onmogelijke missie volbracht werd". Hij riep de mensen overal ter wereld op om te leren uit het incident, zodat dergelijke situaties niet opnieuw zouden voorkomen.