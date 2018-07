Thaise duiker overleden tijdens plaatsen van zuurstoftanks in grot waar voetballertjes en coach vastzitten IB

06 juli 2018

04u55

Bron: The Guardian, Belga 0 In Thailand is een duiker overleden terwijl hij zuurstoftanks in de grot plaatste waar de kinderen en hun coach nog steeds vastzitten. De 38-jarige ex-marinier verloor door zuurstofgebrek het bewustzijn op de weg terug en kon door zijn collega-duiker niet meer gered worden.

"Nadat hij een voorraad zuurstof had bezorgd, kwam hij op de terugweg zelf zuurstof tekort", zegt de vicegouverneur van de provincie Chiang Rai, Passakorn Boonyaluck. "Zijn duikpartner probeerde hem nog te helpen en terug te brengen", vulde het hoofd van de commando's van de marine, Apakorn Yookongkaew aan.

Het gaat om de 38-jarige Samarn Kunan, die eigenlijk al afgezwaaid was bij de marine, maar zich opnieuw had aangemeld om zijn hulp aan te bieden. Kunans lichaam wordt overgebracht naar zijn geboortedorp Roi Et.



Toestand kinderen en coach verslechtert

Intussen blijkt dat de toestand van twee van de kinderen en die van hun coach verslechtert: ze zijn ondervoed en uitgeput. De twaalf kinderen en hun trainer zitten al dertien dagen vast in de grot.



Momenteel duurt het elf uur voor een geoefende duiker om heen en weer te gaan naar de kinderen: zes uur heen en vijf uur terug. De terugweg duurt minder lang vanwege de stroming. Het traject is kilometers lang, met smalle, onregelmatige gangen, en moeilijke passages onder water.

"Alles proberen"

Op de vraag hoe de kinderen veilig door de tunnel kunnen worden geleid, wanneer zelfs een zeer ervaren marineduiker erin is overleden, antwoordt een woordvoerder van de Thaise marine op een persconferentie dat "we alles moeten proberen."

De reddingswerkers hopen met behulp van honderden pompen het waterniveau te doen dalen. Dat moet ervoor zorgen dat de kinderen weinig of niet zelf moeten duiken. De reddingswerkers werken tegen de klok: binnenkort worden hevige moessonregens verwacht, die de tunnel weer zullen doen vollopen met water.