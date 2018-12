Thaise dief lokt diamantair met succes naar zijn nepjuwelierszaak en slaat toe mvdb

17 december 2018

17u56

Bron: Bangkok Post 1 De opmerkelijke diefstal van een diamant in de Thaise hoofdstad Bangkok leest als een filmscenario: een crimineel huurde kort een leegstaand winkelpand en maakte er een nepjuwelierszaak van. De enige reden voor dit alles? Het vertrouwen wekken van een Indiase diamantair die zijn diamant van tien miljoen baht (bijna 269.000 euro) wou slijten. De diefstal lukte, maar verdachte Pipatpongpat Suksawatpipat kon na enkele dagen worden ingerekend.

De 59-jarige verdachte was ooit zelf succesvol juwelier in de oostelijke provincie Chanthaburi, raakte verslaafd aan gokken en verloor bijna al zijn kapitaal. Zijn laatste strohalm was het telefoonnummer van de Indiase diamantair Jain Vaiphav die hij ooit op een juwelenbeurs had ontmoet. De twee bleven nadien contact houden. Suksawatpipat kwam zo te weten dat de Indiër de dure diamant wou verkopen. De vijftiger dacht een stoutmoedig plan uit waar menig Hollywoodscenarioschrijver jaloers op zou zijn. Hij toonde interesse en kon Vaiphav overhalen om naar Bangkok af te reizen. Suksawatpipat wou de diamant in zijn ‘winkel’ nader bekijken. Vanaf dan was er geen tijd meer te verliezen.

De bijna failliete gokverslaafde gebruikte zijn laatste 40.000 baht (iets meer dan 1.000 euro) helemaal voor de uitvoering van de plannen. Hij huurde voor korte tijd een leegstaand winkelpand in een chique wijk in Bangkok. Suksawatpipat kreeg een week voor de aankomst van de 44-jarige diamantair de sleutels in handen. Hij had 20.000 baht nodig om de winkel er geloofwaardig als een juwelierszaak uit te laten zien. Met zijn allerlaatste centen verving hij het slot van de inkomstdeur en huurde hij een Cambodjaanse scooterrijder in.

Nog geen drie minuten

Vorige dinsdag was het dan zo ver. Diamantair Vaiphav was niet op de hoogte dat Suksawatpipat met zware gokproblemen kampte en met het bankroet flirtte. Hij werd samen met zijn medewerker rond drie uur in de namiddag hartelijk ontvangen in de winkel die moest doorgaan als juwelierszaak. Suksawatpipat kreeg en vroeg de edelsteen in handen. Hij maakte de 44-jarige diamantair wijs dat hij de diamant in het daglicht nader wou onderzoeken. Hij stapte met de steen naar buiten en zette het nieuwe automatische slot in werking, waardoor Vaiphav en zijn medewerker niet uit de winkel konden vluchten. Suksawatpipat zette het met de diamant op zak op een lopen naar een afgesproken plek, waar hij werd opgepikt door de Cambodjaan op zijn scooter. De opmerkelijke diefstal gebeurde in een tijdspanne van nog geen drie minuten.

Bestolen diamantair Vaiphav verwondde zijn hand toen hij een winkelruit insloeg. Hij moest al snel de achtervolging staken. De politie behandelde de diefstal meteen als een topprioriteit. Over het hele land werd het opsporingsbericht van Suksawatpipat verspreid. De juwelendief kon tot vrijdag uit handen van de politie blijven. De man werd die dag samen met zijn vrouw nabij een grensovergang met buurland Cambodja geklist .

500.000 baht

De diamant was echter niet meer in zijn bezit. Hij verklaarde de edelsteen te hebben verkocht aan een Vietnamese kennis uit het gokmilieu. De man betaalde hem er 500.000 baht (13.500 euro) voor, veel minder dan de reële waarde. Suksawatpipat had het plan opgevat om met de opbrengst te gaan gokken in een casino in Cambodja, maar zover kwam het dus niet. De vijftiger is opgepakt en zit de cel. Hij liet zaterdag de speurders in Bangkok zien hoe hij bij de diefstal te werk was gegaan. De scooterrijder en een medeplichtige die hem over de grens moest krijgen, zijn vooralsnog op vrije voeten.