Thailand zet “ninja robots” in tegen strijd coronavirus Michelle Desmet

19 maart 2020

11u07

Bron: Chulalongkorn Universiteit, AFP 0 In Bangkok, Thailand, worden zogenaamde “ninja robots” ingezet in de strijd tegen het nieuwe coronavirus. Communicatie verloopt via de robot waarbij het ziekenhuispersoneel het directe contact met patiënten kan reduceren. Ook symptomen worden via deze weg gemonitord vanop afstand.

De ziekenhuizen gebruiken de “ninja robots” om koorts te meten. De apparaten zorgen bovendien voor een optimale bescherming van de dokters, verplegers en zorgkundigen die in de frontlinie vechten tegen het virus.

Videolink

De robot werd oorspronkelijk gebouwd om het herstelproces van patiënten die een beroerte hebben gehad, te monitoren en te versnellen. Het apparaat wordt momenteel ingezet in vier ziekenhuizen in en rond Bangkok om het risico op besmetting bij de dokters, verplegers en zorgkundigen te verkleinen. Via een videolink kunnen ze communiceren met patiënten die behandeld worden voor het virus.

“Op die manier hoeft het personeel de ziekenkamer niet te betreden en kunnen ze op afstand communiceren met de patiënt”, vertelt een onderzoeker van de Chulalongkorn Universiteit in Bangkok.

Eten en medicijnen

Momenteel wordt er gewerkt aan een model dat ook in staat moet zijn om eten en medicijnen naar de patiënt te brengen, meldt AFP. Het Thaise onderzoeksteam bouwt verder aan robots die binnenkort in een tiental ziekenhuizen in het land kunnen ingezet worden.