Thailand wil geen buitenlands plastic- en elektronica-afval meer

AW

16 augustus 2018

08u06

Bron: Belga

0

Thailand wil in de toekomst geen plasticafval of afval van elektronische apparaten meer aanvaarden uit andere landen. De militaire regering in Bangkok kondigde het nakende verbod donderdag aan. "Een goed leefmilieu en de gezondheid van onze burgers hebben voorrang op industriële ontwikkeling", aldus minister van Milieu Surasak Kanchanarat in het Thaise dagblad "The Nation".