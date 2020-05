Thailand wil betaalbaar coronavaccin ontwikkelen LH

25 mei 2020

15u20

Bron: Belga 1 Thailand is begonnen met vaccins tegen het nieuwe coronavirus te testen op apen, in de hoop die tegen eind 2021 op de markt te kunnen brengen. Dat zegt Suchinda Malaivitjitnond, directrice van het Thaise centrum voor onderzoek op primaten.

Er zijn op dit moment wereldwijd een honderdtal onderzoeken aan de gang naar een vaccin. Acht ervan worden al getest op mensen, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

We hopen een vaccin te produceren "dat op de markt kan gebracht worden aan een beter betaalbare prijs" dan in Europa of in de VS, zegt Malaivitjitnond. Na positieve tests op muizen kreeg zaterdag een eerste groep van dertien apen injecties toegediend.



Het team van Malaivitjitnond werkt samen met de Universiteit van Pennsylvania in de VS. Ze gebruikt een technologie die nooit eerder is gebruikt om een vaccin te produceren: messenger RNA of mRNA. Het mRNA brengt de genetische code van DNA over naar cellen.

Het lichaam krijgt via deze methode de genetische informatie waar het behoefte aan heeft om zich preventief te weren tegen het coronavirus. Een van de meest geavanceerde experimentele vaccins ter wereld, dat van het Amerikaanse biotechbedrijf Moderna, gebruikt de technologie ook. De Amerikaanse regering zegde Moderna bijna een half miljard dollar (zo’n 443 miljoen euro) toe.

Test op mensen in oktober

Als de tests op apen positief zijn, kan het vaccin in oktober getest worden op mensen. Binnen anderhalf jaar zou het vaccin dan klaar kunnen zijn, zegt Kiat Ruxrungtham van de Universiteit van Chulalongkorn in Bangkok, een partner van het project. Zijn droom is om een coronavaccin te ontwikkelen voor de armste landen uit de regio, zoals Cambodja, Laos en Myanmar.

