Thailand wil af van reputatie als bestemming voor sekstoerisme

28 februari 2018

07u58

Bron: Belga 1 De Thaise regering wil iets doen aan de reputatie die haar land heeft als een plek voor sekstoerisme, na een controversiële opmerking van een Gambiaanse minister. "We moeten toegeven dat deze reputatie al een tijdje van kracht is", zei premier Prayut Chan-o-cha gisteren op een persconferentie.

"Er zijn nog altijd mensen die dit beroep (van sekswerker, red.) uitoefenen. Alle partijen moeten dit probleem aanpakken. We moeten het besef versterken dat dit beroep niet goed is. Doe het niet", aldus Prayut.

De opmerking van de premier volgt op een uitlating van de Gambiaanse minister van Toerisme en Cultuur Hamat Bah. Hij zei dat Thailand een seksbestemming is. "Wij (Gambia, red.) zijn geen seksbestemming. Als je een seksbestemming wil, ga naar Thailand", aldus Bah in een interview. De Gambiaanse minister deed de uitspraak al midden januari, maar ze trok pas de aandacht nadat een reiswebsite er afgelopen weekend over had bericht.

Het Thaise ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een brief naar de Thaise ambassade in Senegal gestuurd, die jurisdictie heeft in Gambia, om zijn ongenoegen te uiten over de opmerking.

Culturele aspecten

Volgens de Thaise minister van Cultuur, Veera Rojpojchanarat, is de reputatie van Thailand al wat verbeterd. "Vroeger bestond dit imago maar nu heeft de Thaise toeristische sector zich meer geconcentreerd op culturele aspecten. De kwaliteit van de industrie is verbeterd", zei Veera.

De Thaise seksindustrie ontstond in de jaren 70, onder impuls van het aanwezige Amerikaans militair personeel tijdens de Vietnamoorlog. In principe is prostitutie illegaal in het land, maar dat verbod wordt niet streng gehandhaafd. Thailand telt volgens het ministerie van Volksgezondheid zo'n 120.000 sekswerkers.

