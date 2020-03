Thailand ontsmet buitenlandse post uit angst voor coronavirus YV

05 maart 2020

13u57

Bron: Reuters 0 De postdienst van het Zuidoost-Aziatische Thailand is gestart met postpakjes en brieven uit het buitenland te desinfecteren om het coronavirus tegen te gaan. Dat is nergens voor nodig, verzekert de Wereldgezondheidsorganisatie: het is veilig om post te ontvangen uit risicolanden zoals China.

Voorlopig is er nog geen bewijs dat je via pakjes uit het buitenland besmet kan geraken met het coronavirus. Toch moeten medewerkers van de postdienst in Thailand pakjes ontsmetten voordat ze die aan mensen leveren. Het is een nieuwe maatregel die de overheid wil nemen in de strijd tegen het coronavirus.

“De Thaise post zal elk pakje uit het buitenland ontsmetten op het hoofdkantoor. Ook de luchthaven van Suvarnabhumi in hoofdstad Bangkok, postkantoren en bestelwagens worden ontsmet”, zegt Korkij Danchaivichit, de CEO van Thailand Post.

Geen gevaar

Toch heeft de Wereldgezondheidsorganisatie op zijn website al meermaals gezegd dat mensen die pakjes ontvangen uit China niet in gevaar zijn om het coronavirus op te lopen. “Door eerder onderzoek weten we dat coronavirussen niet lang overleven op oppervlakken zoals brieven en pakjes.”

In Thailand zijn vandaag vier nieuwe gevallen van Covid-19 vastgesteld. Daarmee is het totaal in het land gestegen tot 47 gevallen. Eén persoon liet er al het leven door de virusuitbraak.

