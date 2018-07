Thailand niet gediend met aanhoudende media-aandacht voor geredde voetballertjes IVI

22 juli 2018

11u38

Bron: CNN 0 De Thaise autoriteiten beschuldigen buitenlandse media ervan zich “onverantwoord te gedragen” door enkele van de geredde voetballertjes op te zoeken bij hen thuis nadat ze uit het ziekenhuis zijn ontslagen. De adjunct-secretaris-generaal van Justitie, Tawatchai Thaikyo, zegt teleurgesteld te zijn in de aanhoudende media-aandacht voor de jongens. “We gingen ervan uit dat de media de procedure om de kinderen te beschermen alsook de rechten van de kinderen begreep, maar nu blijkt dat ze heel lage normen hebben”, zegt Thaikyo.

Thaikyo dringt er bij de media op aan om de richtlijnen van Thailand over het interviewen van minderjarigen te respecteren. Dat betekent onder andere dat er een psycholoog aanwezig moet zijn om de kinderen te beschermen en bij te staan. Het is niet de eerste keer dat de Thaise autoriteiten aan binnen- en buitenlandse media vragen om hun afstand te bewaren en de jongens en hun coach niet meer te benaderen voor interviews nadat ze vorige week gezamenlijk een persconferentie hebben gehouden.

De gouverneur van de provincie Chiang Rai - waar de jongens en hun voetbalcoach bijna twee weken hebben vastgezeten in de ondergelopen grot - heeft een team samengesteld om te bekijken hoe het Wild Boars- voetbalteam beter af te schermen van de aanhoudende aandacht. Die stap komt er nadat enkele buitenlandse media een aantal voetballertjes thuis zijn gaan opzoeken om hen te interviewen. De gouverneur heeft in een statement ook nog eens benadrukt dat elke overtreding van het Child Protection Act kan leiden tot een boete, een celstraf van zes maanden of beide.