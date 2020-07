Thailand lijkt gespaard te worden door coronavirus en niemand weet hoe het komt KVDS

17 juli 2020

12u21

Bron: NYTimes 22 Met amper 3.239 bevestigde gevallen en 58 overlijdens op een bevolkingsaantal van meer dan 68 miljoen kan Thailand coronacijfers voorleggen waar veel andere landen alleen maar afgunstig kunnen naar kijken. En daarmee lijkt de Aziatische staat grotendeels gespaard te blijven van de pandemie, die op andere plaatsen ongemeen hard toeslaat. Komt het door de coronamaatregelen van de overheid? Door de Thaise cultuur? Of speelt er een genetische factor? Niemand die het weet. Maar wat het ook is, het lijkt wel te werken.

Zeven weken is het intussen geleden dat er nog een lokale besmetting gemeld werd van het nieuwe coronavirus en die tendens is ook te zien in andere landen in het stroomgebied van de Mekongrivier. Vietnam, Cambodja en Laos hebben zelfs nog geen enkele dode gerapporteerd, Myanmar zes. Het aantal bevestigde besmettingen in de vier landen schommelt tussen 19 en 381.

Minder rooskleurig

Begin januari zag het er nochtans een stuk minder rooskleurig uit. Thailand meldde toen het eerste bevestigde geval van het coronavirus buiten China, afkomstig van een toerist uit Wuhan, de Chinese stad waar het virus voor het eerst uitbrak. Later volgden nog andere besmettingen, door mensen die het land binnenkwamen vanuit Japan, Europa en de Verenigde Staten.





Een Thaise boksmatch bleek een superverspreider en in maart volgde een lockdown. Scholen en bedrijven gingen dicht en iedereen moest binnen blijven. In april volgde een verbod op bijna alle internationale vluchten. Het had effect. De meest recente nieuwe gevallen zijn allemaal terug te voeren op mensen die van buiten Thailand het land binnenkwamen.

Volgens gezondheidsexpert dr. Wiput Phoolcharoen van de Chulalongkorn-universiteit in Bangkok zouden genetica en immuniteit een rol kunnen spelen. Dat vertelde hij aan The New York Times.

De wetenschapper onderzoekt een uitbraak van het virus in het zuiden van Thailand en merkte daar dat meer dan 90 procent van de mensen die positief testten, asymptomatisch was. Dat is veel hoger dan gemiddeld. “We onderzoeken nu de rol van het immuunsysteem”, vertelt hij.

Knokkelkoorts

Volgens Wiput zijn de Thai en andere bewoners van deze streek in Zuidoost-Azië vatbaarder voor bepaalde vormen van dengue of knokkelkoorts, een infectieziekte die wordt overgedragen door muggen. “Als ons immuunsysteem zo slecht reageert voor dengue, waarom zou het dan niet beter kunnen reageren op het coronavirus”, vraagt hij zich af.

Volgens het Thaise ministerie van Volksgezondheid kan ook de Thaise cultuur een rol spelen. “Thai hebben bijvoorbeeld geen lichamelijk contact als ze elkaar begroeten”, volgens woordvoerder dr. Taweesin Visanuyothin. “Andere landen in het stroomgebied van de Mekong ook niet.”

Maar ook dat veel Thai buiten leven, dat ze weinig onderliggende ziektebeelden hebben, het goede gezondheidssysteem in Thailand en de snelle invoering van gezichtsmaskers zouden een rol kunnen spelen.

Impact

Dat Thailand gespaard lijkt te blijven van het coronavirus betekent evenwel niet dat de impact van de pandemie op het land minder is. Het toerisme kreeg een stevige knauw en de overheid berekende dat 60 procent van de toeristische accommodaties voor het einde van het jaar failliet kan gaan.

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zal de economie van Thailand dit jaar met zeker 6,5 procent krimpen en volgens de Wereldbank kunnen meer dan acht miljoen Thai hun job en inkomen verliezen.

Intussen zijn de maatregelen wel weer wat versoepeld. Scholen zijn weer open, al moeten de kinderen nog gezichtsmaskers dragen en op afgeschermde schoolbanken zitten. En ook het toerisme is met mondjesmaat aan het hernemen.

Bemerking

Een belangrijke bemerking nog: Thailand test relatief weinig. En het is ook niet duidelijk hoe accuraat de officiële cijfers zijn. Onlangs werd duidelijk dat enkele gedeporteerde migranten meteen na hun uitzetting positief testten, terwijl ze niet in de Thaise coronacijfers waren opgenomen.

