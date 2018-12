Thailand legaliseert medische marihuana TT

25 december 2018

10u19

Bron: ANP 0 Het Thaise parlement heeft medisch gebruik van marihuana goedgekeurd. Het is de eerste legalisering van de drug in een regio met enkele van de strengste drugswetten ter wereld.

Het door de junta benoemde parlement in Thailand stemde om de wet over verdovende middelen uit 1979 te wijzigen in een extra parlementaire zitting. In die zitting werd een stormvloed aan wetsvoorstellen behandeld voor de feestdagen. Thailand had tot in de jaren 1930 een traditie van het gebruik van marihuana om pijn en vermoeidheid te verlichten,

“Dit is een nieuwjaarscadeau van de Nationale Wetgevende Vergadering aan de regering en het Thaise volk," zei Somchai Sawangkarn, voorzitter van het wetsvoorbereidend comité tijdens een parlementaire zitting op televisie.

Sommige Thaise advocaten hopen dat de goedkeuring de weg zal effenen voor legalisatie voor recreatief gebruik. “Dit is de eerste stap voorwaarts", zegt Chokwan Chopaka, een activist bij Highland Network, een groep die strijdt voor legalisatie van cannabis in Thailand.

De drug blijft illegaal en taboe in een groot deel van Zuidoost-Azië. In Singapore, Indonesië en Maleisië kunnen marihuanahandelaren de doodstraf krijgen.

